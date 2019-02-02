به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن پس از حذف تیم ملی فوتبال عراق از رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در تمرینات پرسولیس حاضر نشده است تا صدای سرمربی پرسپولیس بابت تاخیر وی درآید.

هافبک تیم ملی عراق مشکلات به وجود آمده برای گذرنامه اش را دلیل غیبت خود عنوان کرده است اما باشگاه پرسپولیس در بیانیه ای اعلام کرد این بازیکن هیچ مشکلی برای بازگشت به ایران ندارد و باید در تمرینات حضور پیدا کند.

رسن اعلام کرده است از فردا یکشنبه به تمرینات پرسپولیس اضافه می شود اما شنیده ها حکایت از نیمکت نشینی قطعی وی در بازی با پدیده دارد.

کادرفنی پرسپولیس قرار است بار دیگر از سروش رفیعی به جای بشار رسن در ترکیب اصلی استفاده کند تا ضمن تنبیه هافبک ملی پوش خود بابت تاخیر در حضورش مورد ارزیابی بدنی نیز قرار بگیرد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷ چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی به مصاف پدیده مشهد می رود.