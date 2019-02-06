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۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۰

حسین محجوب در گفتگو با مهر:

«الف ویژه» کمال تبریزی ادامه دارد/ انتقاد از شتاب در مناسبتی‌ها

«الف ویژه» کمال تبریزی ادامه دارد/ انتقاد از شتاب در مناسبتی‌ها

بازیگر سریال «الف ویژه» به کارگردانی کمال تبریزی از نبود حمایت‌های تلویزیون نسبت به آثار مهم انتقاد کرد.

حسین محجوب بازیگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور این روزهای خود در یک سریال تلویزیونی بیان کرد: این روزها درگیر بازی در سریال «الف ویژه» به کارگردانی کمال تبریزی هستم که در شهرک غزالی در حال تصویربرداری است.

وی درباره وضعیت حمایت از پروژه‌های تلویزیونی اظهار کرد: برای مدیران عزیز ما انگار اساسا چیزی حائز اهمیت نیست، آنها دوست دارند حجمی از برنامه‌های خوب داشته باشند و خودی نشان دهند اما حمایت از پروژه‌ها عمیقا برایشان اهمیتی ندارد و نحوه برخوردهایشان این را نشان می‌دهد.  

این بازیگر اضافه کرد: کوشش مدیران این است که مردم را به سمت صداوسیما جذب کنند اما این برایشان یک ضرورت استراتژیک است و نه یک عملکرد صادقانه. دین ما از صداقت و راستی صحبت می‌کند باید این صداقت در عملکرد ما هم نمود داشته باشد.

وی با اشاره به تولید شتابزده سریال‌ها برای مناسبت‌ها عنوان کرد: چرا هنوز و پس از ۴۰ سال سریال ها را در دقیقه ۹۰ می‌سازند و کارهای رمضانی را با شتاب جلو می برند. سریال «الف ویژه» قرار بود ابتدا توسط محمدرضا هنرمند ساخته شود که زمان بیشتری را خواستار بود اما ما برای آثار نمایشی مهم زمان کافی را در نظر نمی‌گیریم.

بازیگر سریال «صاحبدلان» در پایان عنوان کرد: نیت تلویزیون این است که یک آبگوشت پر از آب بار بگذارد و جلوی مخاطبش قرار دهد و بگوید بخوری یا نخوری پایت است. در چنین رویکردی صداقت وجود ندارد درحالیکه ما باید با مردم این سرزمین صادقانه رفتار کنیم نه اینکه برایشان تعیین تکلیف کنیم.

کد مطلب 4530963
عطیه موذن

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