بیانیه نیروی انتظامی به مناسب چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این بیانیه آورد: « پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و شکل گیری نظام مقدس اسلامی و تداوم آن با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) منشأ تحولات عظیم و تاریخ ساز در منطقه و جهان شده است به گونه‌ای که با گذشت ۴۰ سال از وقوع معجزه قرن، گفتمان پرصلابت انقلاب اسلامی مبتنی بر ولایت، اصول و ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص) با شاخصه "دفاع از مظلوم" و "ستیز با ظالم" در سپهر جهان تبلور پیدا کرده است.

موفقیت‌های حیرت انگیز انقلاب اسلامی، تأثیرات شگرف خود در محیط منطقه‌ای و بین الملل را بیش از هر مقطع تاریخی دیگر آشکار ساخته و عدالت خواهان جهان امروز، خواستار برخورداری از نقشه راه، طرح‌ها و الگوهای جمهوری اسلامی ایران برای دگرگون سازی ساختار و هندسه قدرت هستند.»

در ادامه این بیانیه، رمز موفقیت و سربلندی ملت ایران در پیشبرد اهداف و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی را "تبعیت از ولایت فقیه"، "وحدت و انسجام ملی" و "حضور آگاهانه و به موقع مردم در صحنه و پاسداری از ارزش‌ها " معرفی و تصریح کرده است: «جبهه دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط خطیر کنونی کانون اصلی مقابله خود با نظام اسلامی و ملت ایران را در جنگ‌های ترکیبی با نمادهای دیپلماسی، جنگ اطلاعاتی - تبلیغاتی و رسانه ای، جنگ اقتصادی و عملیات روانی قرار داده تا با ناکارآمد سازی و ناتوان نشان دادن نظام و زیر سوال بردن مبانی انقلاب اسلامی، از ظهور ثمرات و دستاوردهای جدید و استمرار آن جلوگیری کرده و با دادن نشانه‌های غلط، القای یأس و نومیدی و گسترش بی اعتمادی در جامعه و به مسئولان نظام به اهداف شوم خود برسد، غافل از اینکه "ومکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین".»

در این بیانیه، پختگی، استحکام، نشاط انقلاب و نظام اسلامی در ۴۰ سالگی، برغم توطئه‌های مستمر و زنجیره‌ای جبهه دشمن از پدیده‌های نادر و واقعیات معنادار و غیرقابل انکار دوران معاصر قلمداد و تصریح شده است: «امروز و با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی و ملت عظیم الشأن با سربلندی در مصاف راهبردی و تاریخ‌ساز با نظام سلطه و استکبار، روند تکاملی و حرکت به سمت آرمان‌های بلند و تمدن ساز خود را پویاتر و پر فروغ‌تر از هر مقطع تاریخی تداوم بخشیده و به کوری چشم دشمنان، "چهلمین"سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را با شکوهتر از همیشه جشن می‌گیرند.»

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت یاد و خاطره جاودان امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم در سنگرهای مقاومت اسلامی منطقه همچنین شهدای نظم و امنیت کشور از اقشار و آحاد مختلف مردم مومن، انقلابی و ولایتمدار ایران برای حضور گسترده، پر شور و باشکوه در راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورده و اعلام کرده است: «تردیدی نیست که ملت ایران یوم الله ۲۲ بهمن را "فرصتی مبارک" برای تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام عظیم الشأن (ره) و شهدای والامقام، بیعت دوباره با مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و نمایش توانمندی‌های سرشار خود به جبهه گسترده بدخواهان نظام که تغییر ماهیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را هدف گذاری کرده‌اند با "حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن" روح تازه‌ای در کالبد انقلاب و نظام اسلامی دمیده و بار دیگر عزت و اقتدار ایران عزیز را بیمه خواهند کرد. ان شاء الله

"و ما النصرالا من عندالله العزیز الحکیم"»