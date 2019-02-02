جزییات جایگزین طرح زوج و فرد/ تردد ۲۰ روز رایگان در هر فصل

به گزارش خبرگزاری مهر ،دبیرخانه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران طی اطلاعیه اعلام کرد : پس از انجام مطالعات چند ماهه از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران که با حضور مشاوران دانشگاهی انجام شد، نهایتا با توجه به ضرورت انجام اقدامات جدی‌تر در حوزه کنترل آلودگی هوا، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران بر سر تغییر نحوه مدیریت محدوده زوج یا فرد به تصمیم قطعی رسید و تعیین طرح جایگزین آن نیز بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، به تیم‌های کارشناسی محول شد. اکنون پس از چند هفته کار فشرده مشترک، آنچه نهایتا مورد توافق شهرداری، پلیس راهور، وزارت کشور و استانداری تهران قرار گرفت و از تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گذشت، به شرح زیر است:

اجرای طرح جایگزین زوج یا فرد از ابتدای تابستان ۱۳۹۸ آغاز خواهد شد و بر اساس آن، محدوده حلقه دوم (زوج یا فرد سابق) به نام محدوده کنترل آلودگی هوا شناخته می‌شود. در طراحی مدل جایگزین طرح زوج یا فرد، تلاش شده است که شرایط برای عموم شهروندان عادلانه‌تر شود و تأثیر بیشتری بر کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک شهر داشته باشد، شرایط تردد برای عموم مردم در حد رفع نیازشان تسهیل شود، رضایتمندی شهروندان افزایش یابد و همچنین در شرایط خطیر فعلی، شرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شود.

در سال جاری، خودروهای دارای پلاک فرد در هر فصل سال حداکثر ۲۶ روز و خودروهای پلاک زوج نیز حداکثر ۳۹ روز مجاز به تردد بودند. بر اساس طرح جدید، تعداد روزهای مجاز هر خودروی پلاک تهران ۸۰ روز در سال (در هر فصل ۲۰ روز) خواهد بود و در مقابل، دیگر محدودیتی از بابت زوج یا فرد بودن پلاک و روز وجود ندارد و هر خودرویی در هر روزی که نیاز داشت، می‌تواند از حق تردد خود استفاده کند. بدین ترتیب، دیگر چیزی به نام محدوده زوج یا فرد وجود ندارد و هرکس در طول فصل، ۲۰ روز حق تردد مجاز و رایگان خواهد داشت و برای تردد مجاز بیش از آن، نیازمند پرداخت عوارض است. تعداد روزهای مجاز برای خودروهای با پلاک غیر تهران ۱۵ روز در هر فصل خواهد بود.

همچنین با هدف تسهیل شرایط برای ترددهای ضروری شهروندان در محدوده دوم، شهرداری تهران در لایحه تقدیمی به شورای اسلامی شهر تهران، پیشنهاد کرده که نرخ عوارض برای روزهای مازاد بر ۲۰ روز استحقاقی، به نصف نرخ عوارض طرح ترافیک کاهش یابد. نحوه محاسبه عوارض محدوده کنترل آلودگی هوا نیز همانند محدوده طرح ترافیک برحسب تردد در ساعات اوج یا غیر اوج و داشتن یا نداشتن معاینه فنی برتر محاسبه می‌شود. این طرح (در محدوده کنترل آلودگی هوا) در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳ اجرا خواهد شد.

در این لایحه که در مراحل نهایی تصویب در شورای شهر قرار دارد، پیشنهاد شده است که میزان تخفیف خودروهای دارای معاینه فنی برتر نیز از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یابد، و همچنین برای اولین بار، برای ساکنان محدوده‌ها نیز تخفیف ۵۰ درصدی پیشنهاد شده است که این تخفیف به ازای هر واحد مسکونی فقط به یک پلاک خودرو تعلق می‌گیرد.

به علاوه، مقرر شده است که برای پرداخت عوارض پرداخت‌نشده محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا نیز برای شهروندان مهلت تعیین شود و قبل از اعمال جریمه بابت تردد غیرمجاز به شهروندان اطلاع‌رسانی شود تا در صورت شارژ بموقع حساب و پرداخت عوارض تردد، از جریمه خودداری شود.

بر اساس این مصوبات، شهروندانی که در سال ۹۷ برای طرح ترافیک در سایت «تهران من» ثبت‌نام کرده‌اند، نیاز به ثبت‌نام جدید ندارند و فقط اگر ساکن محدوده دوم (زوج یا فرد سابق) هستند، برای بهره‌مندی از امتیازات سکونت باید مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه کنند که فراخوان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آن دسته از دارندگان خودروها که تا کنون در سایت «تهران من» ثبت‌نام نکرده‌اند، صرفا با ثبت‌نام در سامانه و سپس افزایش اعتبار خود می‌توانند طبق همین الگو در محدوده طرح ترافیک و همچنین محدوده کنترل آلودگی هوا تردد داشته باشند و اگر در موعد مقرر حساب خود را شارژ و عوارض خود را پرداخت کنند، جریمه نخواهند شد.