به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر صبح دوشنبه در نشستی با فرماندهان انتظامی استان سمنان و شهرستان‌های تابعه به مناسبت دهه فجر بابیان اینکه دولت و حاکمیت وظیفه‌دارند امنیت و آرامش مردم را تأمین کنند، تأکید کرد: هیچ عنصری همچون امنیت نمی‌تواند موجب توسعه در کشور شود چراکه اگر امنیت نباشد خلاقیت‌ها نیز مختل خواهد شد.

وی بابیان اینکه سمنان استان امنی است که بی‌تردید بخشی از آن به‌واسطه‌ تلاش نیروهای انتظامی و نظامی و بخشی دیگر به دلیل توسعه‌ ارزشمند ایجادشده در آن است، افزود: توسعه در استان با شکلی خوب انجام‌شده و خوشبختانه همین علت سبب شده تا میزان جرائم نیز کمتر از متوسط کشوری باشد اما باید برای تردد جاده‌ای راهی بیندیشیم.

استاندار سمنان بابیان اینکه سالانه بالغ بر ۱۹ میلیون نفر در جاده‌های استان تردد می‌کنند، گفت: نیروی انتظامی باید اطلس امنیتی خود را در سراسر استان ارائه دهد از سوی دیگر باید گفت زیرساخت‌های جاده‌ای سمنان متناسب با حجم بالای مسافران نیست.

آشناگر در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه طی این سال‌ها اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیشتر شده و مردم این نیروی ارزشمند را باور دارند، تأکید کرد: مردم انتظار دارند تا پلیس هم به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت و هم به‌عنوان یک مددکار و همراه در کنارشان باشد.

وی در خاتمه گفت: مردم انقلابی ایران به‌واسطه عهدی که با امام راحل خود بسته بودند حتی در طوفان‌ها نیز رهبر و مقتدای خویش را تنها نگذاشتند و نخواهند گذاشت.