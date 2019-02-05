بهزاد قربان پور کارگردان نمایش «در اتاق‌های یک هتل» که این روزها در عمارت نوفل لوشاتو اجرا می‌شود درباره میزان استقبالی که تا امروز از نمایش شده است به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه استقبال از نمایش کم رنگ است و تا امروز از حضور مخاطبان راضی نبودم که البته این مساله به ضعف تبلیغات گروه نیز باز می گردد چون ما نتوانستیم در زمینه معرفی و اطلاع‌رسانی از اجرای نمایش موفق عمل کنیم.

وی ادامه داد: این اثر نمایشی از یکی از داستان‌های کوتاه آنتوان چخوف برداشت شده است و من آن را بازنویسی و به نمایشنامه تبدیل کرده‌ام. «در اتاق‌های یک هتل» با وجودی که داستانی مربوط به ۱۰۰ سال قبل دارد اما در رابطه با معضلات اجتماعی روز است که البته اثر برای تبدیل شدن به نمایشنامه به روز نیز شده است.

قربان‌پور درباره داستان نمایش توضیح داد: محوریت نمایش «در اتاق‌های یک هتل» درباره شرایط زندگی و مشکلات بانوان در جامعه است. نمایش داستان یک افسر نظامی در جنگ جهانی دوم را روایت می کند که به دلیل یاس و ناامیدی از جنگ‌های پی در پی کار خود را رها کرده و در هتلی به نام گورکی اقامت می‌گزیند و به خوشگذرانی مشغول می‌شود. وی در این هتل با اشخاص مختلفی روبرو می شود در حالی که ارتباط خوبی با زن‌ها ندارد ...

این کارگردان تئاتر بیان کرد: در اجرای این نمایش هم از طنز اجتماعی و هم طنز سیاسی بهره برده شده است. داستان کوتاه چخوف فضای مناسبی برای ایده پردازی داشت و این امکان را به من داد که از یک داستان سه صفحه ای یک نمایشنامه استخراج کنم.

وی در پایان صحبت هایش اظهار کرد: این نمایش اثری رئالیستی است که در برخی از صحنه ها فضایی سوررئال دارد و در مواردی نیز داستان به شیوه سایه بازی روایت می شود. طراحی صحنه نیز به صورت مینیمال انجام شده است.

کیاناز خان محمدی، محمدعلی فاضل، المیرا نقی‌نژاد، امیرمحمد میرزامهدی، مینا هادی‌زاده بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۱۸ بهمن ماه هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه می رود.