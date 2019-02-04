تلاشهای غیر متمرکز روند صلح افغانستان را پیچیده تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «عمر داوود زی» رئیس شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان در امور منطقه ای با اشاره به برگزاری نشست صلح مسکو گفت که تلاش‌های سازمان دهی نشده و غیر متمرکز نه تنها برای تامین صلح در این کشور کمک نمی‌کند بلکه این روند را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند.

داوود زی تاکید کرد که تنها راه حل مشکلات افغانستان گفتگوهای بین الافغانی است که باید به رهبری دولت افغانستان صورت بگیرد.

به گفته وی، اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان وجود دارد و از گذشته قوی‌تر هم شده است ولی برای پایان جنگ در این کشور ضروری است تا اجماع ملی به وجود آید.

وی از تمامی اقشار سیاسی افغانستان خواست که از مذکرات صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت کرده و برای تقویت موضع دولت افغانستان به منظور تامین صلح واقعی در این کشور تلاش کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که نشست صلح مسکو بین رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان طالبان فردا سه شنبه (۱۶ بهمن) برگزار می شود.

در این نشست علاوه بر نمایندگان طالبان، «حامد کرزای» رئیس جمهوری پیشین افغانستان، «حکمت خلیل کرزای»، «عطا محمد نور»، «یونس قانونی» و «محمد اسماعیل خان» از اعضای حزب «جمعیت اسلامی» این کشور، «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی و «محمد محقق» رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان شرکت می‌کنند.