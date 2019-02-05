تامین اجتماعی نسبت به احداث پلی کلینیک جدید رفسنجان اهتمام ورزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور عصر دوشنبه در مراسم افتتاح کارگزاری ۲۶۳ رفسنجان اظهار داشت: امیدواریم این مجموعه خدمات خود را به مردم عزیز و خانواده بزرگ تامین اجتماعی آسانتر و روان تر کند.

وی افزود: با وجود اینکه تعداد بیمه شده در رفسنجان زیاد است اما مرکز درمانی تامین اجتماعی در رفسنجان نداریم که درمانهای تخصصی را انجام دهد.

وی تصریح کرد: با این وجود اینکه نارضایتی زیادی از این مجموعه نداریم اما ساخت پلی کلینیک جدید تامین اجتماعی در رفسنجان قطعاً مردم رضایتمندی بیشتری را نسبت به سازمان خواهد داشت و خدمات بیشتری را دریافت می کنند.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: زمین پلی کلینیک جدید تامین اجتماعی در رفسنجان تهیه شده و ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی در این زمینه همت بیشتری انجام دهند و حداقل تا پایان سال ۹۸ این کلینیک در رفسنجان احداث شود.

رمضانی پور بیان داشت: در درمانگاه کنونی تامین اجتماعی در رفسنجان مردم استفاده می برند اما در مجموعه جدید خدمات بهتری می تواند ارائه شود و امیدوارم به سرعت ساخت مرکز درمانی تخصصی تامین اجتماعی در رفسنجان آغاز شود.