رفسنجان مجموعه بیمارستانی و درمانی تامین اجتماعی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری نسب عصر دوشنبه در مراسم افتتاح کارگزاری رسمی ۲۶۳ رفسنجان اظهار داشت: رفسنجان با ۳۲۰ هزار جمعیت، قریب به ۶۱ هزار نفر اتباع بیگانه در آن سکونت دارند.

وی افزود: رفسنجان بیشترین جمعیت کارگری را به واسطه بزرگترین معدن روباز جهان و پذیرای کارگران فصلی در ایام مختلف سال دارد اما علیرغم این آمارها مجموعه بیمارستانی و درمانی که خدمات تامین اجتماعی را به مردم ارائه دهد در این شهرستان وجود ندارد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: ۸۰ هزار هکتار باغات پسته در شهرستان رفسنجان وجود دارد که حدود ۱۳۲ هزار نفر در فصل برداشت پسته مشغول به کار می شوند.

اسکندری نسب بیان کرد: حدود ۳۶ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در شهرستان رفسنجان وجود دارد که با خانوارهای آنها به حدود ۱۰۰ هزار نفر می رسند.

وی اضافه کرد: اخیراً با پیگیری های انجام شده پلی کلینیک تامین اجتماعی قرار بود در دهه فجر در رفسنجان کلنگ زنی شود که این امر به پس از این دهه موکول شد.

افتتاح کارگزاری رسمی ۲۶۳ رفسنجان

مسئول کارگزاری رسمی ۲۶۳ رفسنجان نیز در این مراسم گفت: این کارگزاری با فضایی در حدود ۱۶۰ مترمربع فعالیت خود را آغاز نموده است.

امیر محمد صادقی اظهار داشت: کلیه خدمات برون سپاری شده توسط سازمان تامین اجتماعی از جمله تعویض، تامین اعتبار و صدور دفاتر درمانی تامین اجتماعی، نام نویسی از متقاضیان بیمه تامین اجتماعی، صدور برگ پرداخت حق بیمه، دریافت و ارسال لیست حق بیمه، عقد قرارداد بیمه های اختیاری، مشاغل آزاد و اتباع خارجی، پرداخت کمک هزینه ازدواج، بارداری و کفن و دفن، اروتز و پروتز و پرداخت هزینه های درمانی و اسناد پزشکی در این کارگزاری به همشهریان ارائه می شود.

وی ابراز داشت: موقعیت جغرافیایی مجموعه به گونه ای است که دسترسی مردم محله های پرجمعیت شهری به خدمات استاندارد کارگزاری را آسان می کند.

محمدصادقی ادامه داد: در انتخاب محل و ایجاد فضای فیزیکی این کارگزاری از ابتدا تاکید بر اعمال کلیه استانداردهای تعیین شده از سوی اداره کل کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی بوده است.

وی ادامه داد: در تجهیز و راه اندازی این مجموعه از بهترین و به روزترین و با کیفیت ترین وسایل، تجهیزات و زیرساخت همراه با طراحی به روز و مدرن استفاده شده است.

مسئول کارگزاری رسمی ۲۶۳ رفسنجان اضافه کرد: همچنین در حوزه فرایندهای کارگزاری و انتخاب و آموزش نیروی کار متخصص نیز تمامی استانداردهای لازم به اجرا درآمده است.