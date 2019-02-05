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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

در واکنش به انتقادات در جشنواره؛

«تیغ و ترمه» با مونتاژ جدید اکران می‌شود/ حذف ۵ دقیقه از فیلم

«تیغ و ترمه» با مونتاژ جدید اکران می‌شود/ حذف ۵ دقیقه از فیلم

فیلم سینمایی «تیغ و ترمه» به کارگردانی کیومرث پوراحمد با مونتاژ جدید در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «تیغ و ترمه» به کارگردانی کیومرث پوراحمد که در بخش سودای سیمرغ سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، پس از بازخوردهای انتقادی از سوی مخاطبان و رسانه‌ها، از شب گذشته دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه با مونتاژ جدید و حذف ۵ دقیقه از این فیلم در سینماهای مردمی روی پرده رفته است.

در نسخه جدید، فیلم به‌صورت خطی مونتاژ شده و فلاش‌بک‌های ۳ ماه قبل و ۳ ماه بعد را ندارد.

نسخه جدید این فیلم سینمایی شب گذشته در سینماهای کورش و آفریقا به نمایش در آمد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

دیبا زاهدی، پژمان بازغی، لاله اسکندری، مهران رجبی، هومن برق نورد و کوروش سلیمانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 4534344

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