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۲۱ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۳۰

در پیام مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان عنوان شد:

حضورآگاهانه درراهپیمایی۲۲بهمن ریشه درولایتمداری مردم کردستان دارد

حضورآگاهانه درراهپیمایی۲۲بهمن ریشه درولایتمداری مردم کردستان دارد

سنندج - نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان در یک پیامی مشترک مردم استان را به شرکت پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا استاندار کردستان و آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان برای دعوت از اقشار مختلف مردم استان جهت شرکت پرشور در راهپیمایی ٢٢ بهمن و سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی پیامی مشترک صادر کردند.

در ابتدای این پیام آمده است: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً، و بگو حقّ آمد و باطل نابود شد، همانا باطل، نابود شدنی است».

بر اساس این گزارش در ادامه این پیام آمده است: «مردم غیور و همیشه در صحنه استان کردستان، اینک که به فضل خدا و پشتیبانی ‌های مداوم و همیشگی شما عمر پربرکت انقلاب به چهل سالگی و نهال نوپای انقلاب اسلامی با ایثار و از خود گذشتگی فرزندان این آب و خاک به درختی تنومند و بارور تبدیل شده است و پیشرفت ‌های حاصل با همراهی همیشگی شما مردم همیشه در صحنه بوده و هست».

همچنین در ادامه آمده است: «جا دارد یک بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان ‌های والای امام راحل و شهدای سرافراز راه حق و آزادی با اتحاد و یکپارچگی همچون مشتی گره کرده و واحد در برابر زیاده خواهی ‌های استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار که این بار با حربە تحریم اقتصادی به جنگ ملت و نظام آمده است در یوم الله ۲۲ بهمن، قدرت، پایداری و صلابت خود را به نمایش گذاشته و موجبات نا امیدی و هراس آنان را فراهم نمایید. بی گمان حضور پررنگ شما ملت شجاع و آزاده همراه با دیگر هموطنان سراسر کشور در خیابان ها، پیامی محکم به دشمنان، ضامن بقا و تداوم نظام و زمینه ساز تحولات و پیشرفت های شگرف در آینده خواهد بود».

نماینده ولی فقیه و استاندار کردستان خطاب به مردم کردستان عنوان کرده اند: «از همه مردم شریف کردستان اعم از زن و مرد، جوان و سالخورده و از هر قشر و طبقه با هر گرایش و رویکردی دعوت می‌ نماییم در روز ۲۲ بهمن به سیل خروشان ملت پیوسته و نقش حساس خود را در این بزنگاه تاریخی ایفا کردە و یکبار دیگر دلبستگی عمیق خود را به نظام، دولت و سرزمین پر از مهر ایران اسلامی به نمایش بگذارند».

در پایان این پیان نیز آمده است: «قطعا این حضور آگاهانه تنها حاصل نگاه با بصیرت شماست، که ریشه در ولایت ‌مداری ملت ایران اسلامی، بخصوص مردم شریف کردستان دارد».

کد مطلب 4538086

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