دشمن در پی آسیب رساندن به اقتدار موشکی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر همدان بابیان اینکه زبان از تشکر حضور مردم در راهپیمایی امروز عاجز است، خطاب به مردم همدان گفت: شما خوبان باشکوه‌تر از سال‌های قبل حماسهای آفریدید که زبان تشکر از شما عاجز است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال دو ویژگی دارد که اختصاص به امسال دارد و سالهای قبل این ویژگی را نداشت، گفت: ویژگی اول ویژگی خارجی این راهپیمایی است چراکه امریکا در شدید ترین وضعیت تحقیرش قرار دارد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه آمریکا به دنبال خاورمیانه بزرگ بود و قصد داشت لبنان، سوریه و عراق را تحت مدیریت بگیرد اما به فضل خداوند ناکام شد، گفت: آمریکا ۷ تریلیون دلار در عراق خرج کرد اما در سفر به عراق شبانه، دزدانه و مخفیانه به این کشور سفر کرد و این همان معنی «مرگ بر امریکا» است.

وی با بیان اینکه نشست لهستان ورشو را برای ضربه زدن به نظام اسلامی تشکیل دادند اما تشکیل نشده شکست خورد، گفت: بولتون این عنصر حقیر، پست و ضد ایرانی گفته بود که نمی گذاریم ایرانی ها جشن چهل سالگی انقلاب را برگزار کنند اما به کوری چشم دشمنان زیر بارش برف شاهد برگزاری جشن انقلاب هستیم.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه همدان دیار عالمانی است که مردم نفس آنها را دیده اند، عنوان کرد: شما پیروز میدانید و حضور گسترده در راهپیمایی امروز یک بار دیگر شکست آمریکا را رقم زد و امیدواریم تا سال آینده و سال های آینده نابودی دولت استکباری آمریکا را جشن بگیریم.

آیت الله خاتمی به مسایل داخلی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تحریم‌ها و فشارهای بسیار بر ایران تحمیل شده است، عنوان کرد: طبق گفته دشمنان همه تحریم ها برای آن بود که ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نکنیم اما آمدیم و دماغ آمریکایی‌ها را به خاک مالیدیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران دولت آدم کش داعش را نابود کرد و امروز از تکفیری‌های جنایتکاری که نام جنایتشان را دولت داعش گذاشته بودند اسمی نیست و از این وحشی ها خبری نیست و این به برکت نظام انقلاب مقدس اسلامی ماست، عنوان کرد: مردم ایران اسلامی در اوج اقتدار هستند چرا که اگر در اوج اقتدار نبودیم این همه علیه ایران اسلامی توطئه ایجاد نمی‌شد.

وی با ذکر این ضرب المثل که «مرده لگد زدن ندارد» عنوان کرد: وقتی علیه ایران این همه توطئه ایجاد می شود نشان دهنده اقتدار ایران است و به شما بشارت می دهم که تمام توطئه ها به خودشان برخواهد گشت.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه دشمنان خواب‌هایی برای ملت ایران دیده اند اما به فضل خدا تمام خواب های آنها آشفته شده است، عنوان کرد: دشمنان می‌خواهند به بهانه گرانی ها و فشار زندگی مردم را از انقلاب و نظام اسلامی جدا کنند اما به یاری خداوند این مردم و این ولایی ها از نظام و انقلاب اسلامی تا آخرین نفس و آخرین قطره خون حمایت خواهند کرد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه مردم به وظیفه خود عمل کردند حال نوبت مسئولین است، عنوان کرد: مسئولان باید برای مقابله با این گرانی های افسار گسیخته مدیریت جهادی را سرلوحه قرار دهند و نظارت دائم بر قیمت‌ها را فراموش نکنند و مبارزه قاطع با مفسدان و متخلفان را اولویت بدانند.

وی با بیان اینکه مردم دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کردند و از این پس دیگر نوبت به مسئولان رسیده است، عنوان کرد: دشمن به دنبال ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی ایران است اما به فضل خداوند مردم با نشاط به حمایت خود ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه دشمنان در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی آلوده مدام ناامیدی را پمپاژ می‌کنند در حالی که من به شما وعده می دهم از امروز بعد از ظهر تحلیل‌هایی که با تحریم ساخته بودند همه نقشه بر آب شد، گفت: امروز هر نغمه برای ناامید کردن مردم نغمه آمریکایی است و باید مواظب بود.

وی با بیان اینکه دلسوزان انقلاب باید در امید بدمند اضافه کرد: مردم ایران اسلامی ۴۰ سال پیش دزدان را از درب بیرون کردند و مسئولان باید مراقب باشند دزدهایی که مردم با رشادت و شجاعت از این کشور بیرون کردند از طریق لوایح بین المللی و پنجره لوایح استکباری وارد کشور نشوند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه متاسفانه کشور مدتی معطل آمریکا، برجام و بدعهدی آمریکا و خباثت و شرارت آمریکا بود و الان دور به اروپا رسیده است، گفت: عرصه دیپلماسی کار خود را می‌کند اما مردم می دانند که اروپا هم مانند آمریکا قابل اعتماد نیست.

وی با بیان اینکه آمریکا و اروپا سر و ته یک کرباس هستند، عنوان کرد: دشمنان پیله کرده اند تا اقتدار موشکی ایران را آسیب برسانند اما همه مسئولان نظام پای این اقتدار موشکی ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه اقتدار موشکی خواب را از چشم صهیونیستها ربوده و می رباید، گفت: اقتدار موشکی و موشک هایی با برد هزار کیلومتر و ۱۵۰۰ کیلومتر به این معناست که اگر رژیم صهیونیستی بخواهد کمترین تخلف و رفتار بی ادبانه ای داشته باشد موشک‌های ما مثل صاعقه بر سر آنها فرود خواهد آمد.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه راحت اعلام می‌کنم دشمن در پی آن است که به اقتدار موشکی ما آسیب برساند و قول شرف می‌دهم که نخواهد توانست، گفت: از حضور پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن قدردانی می کنم.