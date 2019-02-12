ترافیک سنگین در محور هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده های مشاء، آبعلی و رودهن سنگین بوده و تردد خودروها با سختی مواجه است.

وی افزود: به دلیل بارش برف و کولاک در محورهای هراز و فیروزکوه، از مسافران عزیز درخواست دارم از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند و در صورت سفر در این محورها تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته و حتی الامکان در روز اقدام به عبور از این محورها کنند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران وضعیت تردد در محورهای فیروزکوه، حرم تا حرم و امام رضا(ع) را نیز عادی و روان توصیف کرد.