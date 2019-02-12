به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس در نشست خبری تشریح بیست و ششمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی که در روز ۲۸ بهمن ماه یکشنبه هفته آینده در تهران برگزار می شود گفت: از سال ۶۸ مدیران ارگان های دریایی سالانه دور هم جمع می شوند چرا که بخش حمل و نقل دریایی مهمترین بخش تجارت کشور و ورود و خروج کالا محسوب می شود. ۸۰ درصد حمل کالای دنیا و ۹۰ درصد حمل بار در ایران از طریق دریا صورت می گیرد.

وی به اهمیت انتقال شهرها به سواحل اشاره و تصریح کرد: همه کشورهای عضو گروه G۲۰ در کنار سواحل قرار دارند و اگر شهرهای ما از گذشته در سواحل احداث می شد، مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و آلودگی هوا را در شهرها شاهد نبودیم. با این حال سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال توسعه سواحل مکران بوده و پس از توسعه چابهار، قدم بعدی تلاش برای توسعه بندر جاسک به عنوان غربی ترین بندر سواحل مکران خواهد بود.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی درباره تحریم های حمل و نقل دریایی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. با این حال سازمان بنادر از تحریم های قبلی درس گرفته و سبب شده تا در تحریم های جدید مشکلی در زمینه تبادلات بانکی، مالی و بیمه حمل و نقل دریایی و کشتی ها نداشته باشیم.

صف ۸ کیلومتری خودروها برای سفر دریایی

وی درباره توسعه گردشگری دریایی گفت: در تعطیلات هفدهم تا ۲۲ بهمن ماه ۸۴۰ هزار مسافر به جزیره قشم سفر کردند که نسبت به سال گذشته رشد ۷۰ درصدی داشته است. پیش بینی ما این است که نوروز ۹۸ شاهد پرترددترین سفرهای دریایی نسبت به سالهای گذشته باشیم. ضمن اینکه صف خودروها در بندر مسافری شهید حقانی برای انتقال به قشم در تعطیلات هفته جاری به ۸ کیلومتر رسیده بود که نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بود. ضمن اینکه در نوروز ۹۸ فروش بلیت های دریایی بندرعباس به قشم به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه کمترین بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران به رشته های دریانوردی اختصاص دارد، افزود: علی رقم تلاش شرکت های کشتی رانی و ملی نفتکش به عنوان دو شرکت مهم حمل و نقل دریایی ایران برای استفاده از ظرفیت اشتغال ایرانیان در بخش حمل و نقل دریایی و راه اندازی موسسات آموزش فنون دریانوردی، با این حال همچنان بخشی از نیروهای عملیاتی این دو شرکت بر روی کشتی ها غیر ایرانی هستند. بنابراین ظرفیت اشتغال در حوزه دریایی در کشور بالا است. بر اساس آمار سازمان جهانی دریانوردی (IMO) یک و نیم میلیون نفر دریانورد در دنیا بر روی کشتی ها فعالیت می کنند.

اتمام مهلت ایران برای استفاده از سوخت کم سولفور

حق شناس در خصوص اتمام مهلت سازمان جهانی دریانوردی برای استفاده از سوخت کم سولفور و تبدیل سوخت های موجود با ۳.۵ درصد سولفور به نیم درصد برای حفظ محیط زیست دریایی، گفت: از سال آینده این استاندارد اجباری می شود و سازمان بنادر به پالایشگاه ها و وزارت نفت اعلام کرده است تا به تولید این نوع سوخت بپردازند. میزان استفاده داخلی سوخت کشتی ها ۱.۳ میلیون تن است ولی سرمایه گذاری سنگینی در بانکرینگ داشته ایم که امکان فروش سوخت های کم سولفور به سایر کشتی ها را در بنادر ایران داریم. با این حال اگر نتوانیم تا موعد مقرر سوخت استاندارد مورد نظر IMO را تولید کنیم، از گازوئیل یا LNG استفاده خواهیم کرد.

وی درباره فعالیت های جدید ساخت و ساز در بنادر گفت: کلیه اسکله های قدیمی بندر امام خمینی بازسازی شده و اسکله های کانتینری این بندر نوساز هستند. هزار هکتار اراضی جدید به بندر امام افزوده شد و اسکله بندر امام به عنوان بزرگترین اسکله میان بنادر کشور از نظر طول و همچنین این بندر به عنوان دارای بیشترین حجم انبارها، سیلوها و باراندازها در میان بنادر کشور محسوب می شود. فاز ۳ طرح توسعه بندر شهید رجایی نیز با ساخت اسکله ۱۴۰۰ متری و آبخور ۱۷.۵ متری از سوی مهندسان ایرانی در حال احداث است.

حق شناس درباره ناوگان سنتی باری گفت: ۴۶۰۰ لنج باری داریم که نزدیک به ۶۰۰ لنج بالای ۴۰ سال عمر دارند و مشخص است که امکان اعمال استاندارد برای این لنج ها وجود ندارد چون اگر بخواهیم استانداردها را اعمال کنیم، باید در تردد آنها محدودیت ایجاد شود. با این حال به دنبال نوسازی ناوگان شناور باری کوچک هستیم که یک کار زمان بر خواهد بود.

بنادر ایران تحریم نیستند

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تحریم کشتی ها و بنادر ایرانی گفت: هیچ یک از بنادر ما تحریم نیستند و همه کشتی های ایرانی و خارجی در همه بنادر ما در حال تخلیه و بارگیری هستند. هیچ مشکلی برای تردد شناورها با پرچم ایران وجود ندارد. ضمن اینکه موسسات رده بندی داخلی نیز کشتی های ما را تحت کلاس و کلاس بندی درآورده اند که سبب شده کشتی های ایرانی مشکلی از نظر رده بندی نداشته باشند.

چینی‌ها رعایت نکنند، توقیف می‌شوند

معاون سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره نظارت بر کشتی های ماهگیری چینی در آب های ایران گفت: با توجه به اینکه این کشتی ها با پرچم ایران تردد می کنند، ما به آنها کشتی ایرانی می گوئیم اما باید در فاصله ۱۰ مایلی از ساحل و عمق ۲۰۰ متری دریا اقدام به ماهیگیری کنند و اگر این قوانین را رعایت نکنند توقیف خواهند شد اما آماری در خصوص تعداد کشتی های ماهیگیری توقیف شده ندارم.