۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۴

اظهار نظر مشاور دربار پادشاهی عربستان درباره ایران

مشاور دربار پادشاهی عربستان بعد از ورود به بیروت تاکید کرد که مسیر ایران و عربستان در خصوص لبنان و تشکیل دولت این کشور متفاوت است و هیچ رقابت یا تضادی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «نزار العلولا» مشاور دربار پادشاهی عربستان در زمان ورود به بیروت با اشاره به تشکیل دولت جدید در لبنان گفت: مسیر ایران و عربستان در این خصوص کاملا متفاوت است و هیچ رقابت یا تضادی در این خصوص وجود ندارد.

این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قبل از العلولا به لبنان سفر کرده بود.

وی در ادامه افزود: این سفر با هدف تبریک گفتن به مقامات لبنانی به مناسبت تشکیل دولت صورت می گیرد. ما رایزنی ها با دولت جدید را آغاز کرده ایم و به محض آنکه دولت در لبنان تشکیل شد می توان دیگر مسائل را بررسی کرد. بیش از ۲۰ توافقنامه میان عربستان و لبنان وجود دارد و همه آنها اجرایی خواهد شد.

سفر العلولا به لبنان نخستین سفر یک مسئول سعودی به این کشور بعد از تشکیل دولت جدید لبنان است.

    • کارمند ساده IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
      از یک طرف مثل منافقین در بیروت عمل می‌کنند و از طرف دیگردر ورشو لهستان آتش بیار کاملی هستند. اگر نبود که با برادران مسلمان رئوف باش و با دشمنان سخت، می دانستیم که چه بکنیم. پس ای خدا کمک کن...

