  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۶

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

مسدود شدن ۲ مسیر ارتباطی در استان ایلام

مسدود شدن ۲ مسیر ارتباطی در استان ایلام

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام از مسدود شدن دو مسیر ارتباطی در استان ایلام به علت ریزش کوه خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی های زیاد چند روز اخیر در استان باعث ریزش کوه و رانش زمین در بسیاری از مسیرهای مواصلاتی شد که بیشتر این مسیرها توسط نیروهای راهداری پاکسازی شدند.

وی افزود: دیروز عصر دو مورد ریزش کوه در محور دره شهر- بدره و واریانت چشمه شیرین که مستعد ریزش کوه هستند، باعث مسدود شدن مسیر بدره-دره شهر شد.

همتی زاده اظهار داشت: مسیر جایگزین از کنار گذر این جاده برای تردد احداث شده است.

وی ادامه داد: همچنین در محور آبدانان - میمه منطقه تختاب و انجیره این محور نیز مسدود شده است، راهداران در تلاش هستند که این مسیر را نیز پاکسازی کنند.

کد مطلب 4541827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها