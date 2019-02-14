مسدود شدن ۲ مسیر ارتباطی در استان ایلام

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی های زیاد چند روز اخیر در استان باعث ریزش کوه و رانش زمین در بسیاری از مسیرهای مواصلاتی شد که بیشتر این مسیرها توسط نیروهای راهداری پاکسازی شدند.
وی افزود: دیروز عصر دو مورد ریزش کوه در محور دره شهر- بدره و واریانت چشمه شیرین که مستعد ریزش کوه هستند، باعث مسدود شدن مسیر بدره-دره شهر شد.
همتی زاده اظهار داشت: مسیر جایگزین از کنار گذر این جاده برای تردد احداث شده است.
وی ادامه داد: همچنین در محور آبدانان - میمه منطقه تختاب و انجیره این محور نیز مسدود شده است، راهداران در تلاش هستند که این مسیر را نیز پاکسازی کنند.
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