رفسنجان درجمع ۲۰ نامزد نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدآبادی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنجمین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران ۱۷۲ شهر از تمامی استان‌های کشور موفق به ارسال آثار خود به دبیرخانه مرکزی این جشنواره شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این دوره به غیر از افزایش کمی آثار ارسالی به دبیرخانه، در حوزه محتوایی و مستندسازی نیز شهرهای شرکت‌کننده رشد قابل توجهی داشته‌اند، یادآور شد: داوری این دوره در سه مرحله صورت گرفت و ۳۵ شهر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

وی تصریح کرد: هیئت داوران در تاریخ چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه، ۲۰ شهر را به عنوان شهرهای راه‌یافته به مرحله نهایی این دوره از برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران انتخاب کردند که شهرستان رفسنجان جزء این شهرها است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان با همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر، دانشگاه حضرت ولی عصر(عج)، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش وپرورش، نهاد کتابخانه های عمومی، آستان قدس رضوی، اتاق اصناف، سازمان های مردم نهاد، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، تالارها و چاپخانه ها، ناشران و موسسات فرهنگی و هنری با ارسال بیش از ۳۰۰ صفحه مستندات شامل گزارش مکتوب و مصور فعالیت ها، تفاهم نامه ها، پژوهش ها و لوح فشرده مربوط به اقدامات انجام شده در حوزه کتاب وکتابخوانی در این دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران شرکت کرده بود.

محمدآبادی با بیان اینکه رفسنجان پیش از این در سال ۹۶ نیز تا مرحله نهایی دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران پیش رفته بود، خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت های صورت گرفته و طرح های ارائه شده که بعضی از آنها درکشور بی نظیر و با ابتکار رفسنجان بوده است انتظار می رود این عنوان به شهرستان رفسنجان تعلق گیرد.