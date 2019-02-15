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۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

ماموریت وینفرد شفر برای پسرش/ آنالیز حریف آسیایی استقلال

ماموریت وینفرد شفر برای پسرش/ آنالیز حریف آسیایی استقلال

وینفرد شفر در حالی استقلال را برای بازی با تراکتورسازی آماده می‌کند که نیم نگاهی هم به حریفان آسیایی‌اش در حاشیه خلیج فارس دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ ستارگان قطر بعد از چند هفته وقفه از سر گرفته شد و در آغاز دوباره این لیگ، الدحیل یکی از حریفان آسیایی آبی پوشان باید با تیم «السیلیه» دیدار داشته باشد.

وینفرد شفر سرمربی آبی پوشان که تیمش در آستانه دیدار با تراکتورسازی قرار دارد، نیم نگاهی هم به این بازی دارد و از باشگاه استقلال خواسته تا با تهیه فیلم این بازی، آن را در اختیار ساشا شفر قرار دهد.

شفر ماموریت آنالیز حریف آسیایی‌ استقلال را به ساشا محول کرده تا خودش با تمرکز بیشتری به دیدار با تراکتورسازی که از حساس ترین بازی‌های نیم فصل دوم این تیم است بپردازد.

دیدار تیم های استقلال و تراکتورسازی از هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز و به میزبانی تیم تبریزی در ورزشگاه یادگار امام برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4542606

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