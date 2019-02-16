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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۰

پس از اتفاقات عجیب در یک بازی؛

کمیته انضباطی فدراسیون هندبال به درگیری‌های دهدشت رسیدگی می‌کند

کمیته انضباطی فدراسیون هندبال به درگیری‌های دهدشت رسیدگی می‌کند

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال با تائید درگیری تماشاچیان فرازبام و زاگرس اسلام آباد غرب گفت: کمیته انضباطی برای بررسی این درگیری تشکیل جلسه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب بازیهای هفته شانزدهم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان، عصر پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه دو تیم فرازبام خائیز دهدشت و زاگرس اسلام آباد غرب در دهدشت به مصاف هم رفتند. 

در این بازی که از ابتدا با تنش همراه بود تیم دهدشت با اختلاف یک گل توانست تیم مدعی قهرمانی لیگ را از پیش رو بردارد. در پایان این بازی بین تماشاچیان تیم میزبان و بازیکنان زاگرس درگیری بوجود آمد که چند مصدوم از آن به جا ماند. 

مرادکرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازی بین دو تیم زاگرس اسلام آباد غرب و فرازبام خائیز دهدشت به اتمام رسیده بود و حتی دو تیم باهم دست دادند. اما چند تماشاچی به درون زمین آمده و با بازیکنان درگیر شدند. 

وی افزود: مصدومیت جدی برای تماشاچیان و بازیکنان رخ نداده است تنها یکی از بچه های تیم زاگرس صدمه بیشتری دید که در حال حاضر مشکلی ندارد.

مرادکرمی خاطرنشان کرد: برای این اتفاق کمیته انضباطی فدراسیون تشکیل جلسه خواهد داد تا مسئله ورود تماشاچیان فراز بام به زمین را بررسی و در این خصوص تصمیم گیری کند.

کد مطلب 4542715

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