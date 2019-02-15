لهستان: برای رقابت با روسیه، به حضور آمریکا نیازمندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «یاتزک چاپوتاویچ» وزیر خارجه لهستان روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن مخالفت با ایده تشکیل یک ارتش متحد اروپایی و مستقل از ناتو گفت که کشور او برای رقابت با روسیه به «حضور آمریکا» نیازمند است.

وی در این باره گفت: «وقتی که گفتگو در خصوص تشکیل یک ارتش اروپایی و مستقل از ناتو را آغاز می کنیم، من فکر می کنم که با مشکلات روبرو خواهیم شد. برای مقابله با تهدیداتی که در مرکز و شرق اروپا با آنها مواجهیم، ما به حضور آمریکا نیاز داریم و این موضوعی بسیار مهم است».

این در حالی است که اتحاد و الحاق نیروهای نظامی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از مدتها پیش رؤیای برخی از رهبران این اتحادیه بوده است. برای مثال، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه سال گذشته از ایده تشکیل «ارتش واقعی اروپا» برای حفاظت از این قاره در برابر [تهدید] روسیه، چین و «حتی آمریکا» سخن گفت. «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز با پشتیبانی از این ایده، گفت که تشکیل یک ارتش اروپایی تضمین می کند که «کشورهای این قاره دیگر درگیر جنگ با یکدیگر نشوند». این ایده بلندپروازانه همچنین از حمایت «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپایی نیز برخوردار شد.

به رغم دیدگاههای موافق دو قدرت بزرگ اروپا- آلمان و فرانسه- بر سر تشکیل ارتش متحد اروپایی، سایر کشورهای عضو این اتحادیه بر سر این طرح با یکدیگر اختلاف نظر دارند. از آن جمله می توان به مخالفت قاطع وزیر دفاع اتریش و نخست وزیر هلند با تشکیل یک ارتش متحد اشاره کرد و اکنون نیز دولت لهستان مخالفت علنی خود را با این ایده مطرح کرده است.

چاپوتاویچ در ادامه سخنان افزود: «(با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ما یک شریک بسیار مهم را در اتحادیه اروپا از دست خواهیم داد، دومین ارتش بزرگ در اروپا، یک کشور، یک قدرت هسته ای و یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد».

گفتنی است که لهستان برای دفاع از خود در برابر تهدید احتمالی روسیه، دست به دامان آمریکا شده است. در همین راستا، رئیس جمهور لهستان برای برپایی یک پایگاه دائمی لشگر زرهی آمریکا در خاک خود پیشنهاد پرداخت ۲ میلیارد دلار را داده است؛ پایگاهی که گفته می شود قرار است «دژ نظامی ترامپ» نامگذاری شود.

افزون بر این، دولت لهستان چهارشنبه گذشته یک قرارداد نظامی ۴۱۴ میلیون دلاری برای خرید سیستم تسلیحاتی «M142 HIMARS» از آمریکا را امضاء کرد. این سیستم تسلیحاتی قادر به پرتاب راکتها و موشکهای بالستیک جنگی است و از بُرد عملیاتی ۴۸۰ کیلومتری برخوردار است.

پنتاگون متعاقب امضای این قرارداد نظامی با دولت لهستان، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مقامات واشنگتن- ورشو به گفتگوها در خصوص آرایش نظامی آمریکا در خاک لهستان ادامه می دهند.

شایان ذکر است که استقرار پایگاه نظامی آمریکا در خاک لهستان به مثابه زنگ خطری برای مسکو بشمار می رود. در همین ارتباط، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین پیشنهاد لهستان را «تصمیم [یک دولت] مستقل» خواند؛ اما هشدار داد که «پیامدها [این تصمیم] برای فضای عمومی» اروپا «آشکار» خواهد بود.

از سوی دیگر، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو نیز روز جمعه در اظهارات خود مدعی شد که «اتحادیه اروپا نمی تواند نقش ناتو را در تأمین امنیت برعهده بگیرد. این کار غیرممکن است». و در ادامه افزود: «اقدامات اتحادیه اروپا و ناتو مکمل یکدیگر هستند؛ نه رقیب یکدیگر».