نحوه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران مشخص شد

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است از طریق اینترنت پایان نامه های این دانشگاه به ایرانداک ارائه شود و هر فردی که قصد جستجو در پایان نامه های این دانشگاه را داشته باشد، از طریق ایرانداک وارد سامانه دانشگاه شده و جستجوی خود را انجام دهد.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: یک نسخه از پایان نامه های دانشگاه نیز نزد ایرانداک باقی می ماند تا عملیات همانندجویی بر روی آنها انجام شود.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: دانشگاه برای اجرای این فرآیند آمادگی لازم را دارد و قرار است امروز برای نهایی شدن موضوع جلسه ای میان ما، معاونت پژوهشی وزارت علوم و مسئولان ایرانداک برگزار شود.

وی گفت: همچنین دانشگاه برنامه دارد هزینه ای که دانشجویان این دانشگاه برای همانندجویی پایان نامه های خود باید پرداخت کنند را به صورت متمرکز ارائه کند.