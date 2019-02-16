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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

رئیس دانشگاه خبرداد:

نحوه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران مشخص شد

نحوه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه تهران مشخص شد

رئیس دانشگاه تهران گفت: براساس جلسه ای که با معاونت پژوهشی وزارت علوم داشتیم، نحوه دسترسی به پایان نامه های این دانشگاه مشخص شد.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است از طریق اینترنت پایان نامه های این دانشگاه به ایرانداک ارائه شود و هر فردی که قصد جستجو در پایان نامه های این دانشگاه را داشته باشد، از طریق ایرانداک وارد سامانه دانشگاه شده و جستجوی خود را انجام دهد.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: یک نسخه از پایان نامه های دانشگاه نیز نزد ایرانداک باقی می ماند تا عملیات همانندجویی بر روی آنها انجام شود.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: دانشگاه برای اجرای این فرآیند آمادگی لازم را دارد و قرار است امروز برای نهایی شدن موضوع جلسه ای میان ما، معاونت پژوهشی وزارت علوم و مسئولان ایرانداک برگزار شود.

وی گفت: همچنین دانشگاه برنامه دارد هزینه ای که دانشجویان این دانشگاه برای همانندجویی پایان نامه های خود باید پرداخت کنند را به صورت متمرکز ارائه کند.

کد مطلب 4543085

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