پیام تسلیت فرمانده ناجا به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا(۵۸_حج)

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

حادثه تروریستی جاده خاش- زاهدان سند جنایت دیگری از خوی ددمنشانه استکبار جهانی و ارتجاع منطقه است که در آغاز گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی به دست مزدوران تکفیری و خبیث آنها رقم خورد و مدعیان حقوق بشر آمریکایی را در سطح جهان رسوا کرد.

شهادت مظلومانه پاسداران عزیز و سرافراز لشکر ۱۴ امام حسین (علیه السلام) نیروی زمینی سپاه در مرزهای جنوب شرقی کشور برگ زرینی است از مجاهدت خالصانه رزمندگان این یگان عملیاتی که در ادامه خط جهاد و شهادت به جلوداران گرانقدر خود همچون شهید خرازی ها در پاسداری از حریم ولایت و ارزشها، دفاع از کیان اسلام و صیانت از آب و خاک ایران اسلامی اقتدا و از بذل جان دریغ نکرده و به یاران شهید خود و اولیای خدا پیوستند.

اینجانب از طرف خود و کارکنان جان برکف نیروی انتظامی، شهادت جانسوز مرزداران غیور و عزتمند سپاه اسلام را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری فرمانده معزز کل قوا (مدظله العالی) آن فرمانده عزیز و بزرگوار، خانواده های محترم این شهدای گرانقدر و مردم ولایتمدار و شهید پرور خطه اصفهان تسلیت عرض می نمایم.

از خداوند منان مسئلت دارم روح بلند این عزیزان را در بالاترین مراتب به بارگاه قدسی خویش، همجوار با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) محشور فرماید و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

بی شک برادران شما در نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح غیور به ویژه سپاه مقتدر و سلحشور انتقام سختی از این بزدلان روبه صفت خواهند گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری»