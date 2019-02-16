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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۹

در پی حمله تروریستی زاهدان؛

پیام تسلیت فرمانده ناجا به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیام تسلیت فرمانده ناجا به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فرمانده نیروی انتظامی با صدور پیامی شهادت مظلومانه پاسداران عزیز و سرافراز نیروی زمینی سپاه در مرزهای جنوب شرقی کشور را به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا(۵۸_حج)

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

حادثه تروریستی جاده خاش- زاهدان سند جنایت دیگری از خوی ددمنشانه استکبار جهانی و ارتجاع منطقه است که در آغاز گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی به دست مزدوران تکفیری و خبیث آنها رقم خورد و مدعیان حقوق بشر آمریکایی را در سطح جهان رسوا کرد.

شهادت مظلومانه پاسداران عزیز و سرافراز لشکر ۱۴ امام حسین (علیه السلام) نیروی زمینی سپاه در مرزهای جنوب شرقی کشور برگ زرینی است از مجاهدت خالصانه رزمندگان این یگان عملیاتی که در ادامه خط جهاد و شهادت به جلوداران گرانقدر خود همچون شهید خرازی ها در پاسداری از حریم ولایت و ارزشها، دفاع از کیان اسلام و صیانت از آب و خاک ایران اسلامی اقتدا و از بذل جان دریغ نکرده و به یاران شهید خود و اولیای خدا پیوستند.

اینجانب از طرف خود و کارکنان جان برکف نیروی انتظامی، شهادت جانسوز مرزداران غیور و عزتمند سپاه اسلام را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری فرمانده معزز کل قوا (مدظله العالی) آن فرمانده عزیز و بزرگوار، خانواده های محترم این شهدای گرانقدر و مردم ولایتمدار و شهید پرور خطه اصفهان تسلیت عرض می نمایم.

از خداوند منان مسئلت دارم روح بلند این عزیزان را در بالاترین مراتب به بارگاه قدسی خویش، همجوار با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) محشور فرماید و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

بی شک برادران شما در نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح غیور به ویژه سپاه مقتدر و سلحشور انتقام سختی از این بزدلان روبه صفت خواهند گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری»

کد مطلب 4543124

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