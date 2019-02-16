نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب سرپرست کاروان ورزش ایران برای دوره پیش روی بازی های المپیک در نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک انجام شد. بر این اساس نصرالله سجادی عهده دار این مسئولیت شد.

سی و دومین دوره بازی های المپیک، تابستانِ سال ۲۰۲۰ میلادی در توکیو ژاپن برگزار می شود و ایران برای هفدهمین بار در این رویداد شرکت خواهد کرد. در دوره پیشین این بازی ها که سال ۲۰۱۶ میلادی در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد، اصغر رحیمی عهده دار سرپرستی کاروان اعزامی ایران بود.

سجادی درحالی به عنوان سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک توکیو انتخاب شده که به غیر از وی گزینه جدیِ دیگری برای عهده دار شدن این مسئولیت وجود نداشت. ۶ ماه پیش نیز کاروان ورزش ایران با سرپرستی سجادی در هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی شرکت کرد.

سرپرست کاروان المپیکی ایران را بیشتر بشناسیم

نصرالله سجادی از مدیران با سابقه ورزش ایران است که در عرصه بین المللی نیز فعالیت های مدیریتی داشته است. وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان مدرس المپیک سولیداریتی با کمیته بین المللی المپیک (IOC) همکاری دارد ضمن اینکه در یک دوره ۲۰ ساله هم عضو شورای المپیک آسیا (OCA) بود.

ریاست فدراسیون فوتبال، قائم مقامی سازمان تربیت بدنی وقت، دبیرکلی کمیته ملی المپیک و معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پروش در کارنامه مدیریتی سجادی دیده می شود. وی در دوره تصدی پست وزارت ورزش توسط محمود گودرزی عهده دار اصلی ترین و کلیدی ترین معاونت این وزارتخانه یعنی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود اما اسفندماه دو سال پیش توسط مسعود سلطانی فر از این پست کنار گذاشته شد.

سجادی حدود یک سال از مدیریت ورزش دور باد اما همزمان با آغاز ریاست سیدرضا صالحی امیری در کمیته ملی المپیک، به عنوان مشاور وی، حضور فعالی در این عرصه پیدا کرد طوریکه سرپرستی کاروان بازی های آسیایی ۲۰۱۸ به وی سپرده شد.

سجادی در حالی به عنوان سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو انتخاب شده که تجربه چهار دوره حضور در المپیک با این مسئولیت را دارد. وی در المپیک ۱۹۹۸ سئول، ۱۹۹۶ آتلانتا، ۲۰۰۴ آتن و ۲۰۰۸ پکن سرپرست کاروان ایران بود ضمن اینکه در شش دوره بازی های آسیایی (بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ سئول، ۱۹۹۰ پکن، ۱۹۹۴ هیروشیما، ۱۹۹۸ بانکوک، ۲۰۰۶ دوحه و ۲۰۱۸ جاکارتا) هم این مسئولیت را داشته است.