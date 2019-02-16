حمایت بازیکنان، فاکتور مهم در تمدید قرارداد «والورده»

به گزارش خبرگزاری مهر، ارنستو والورده فصل آینده هم سرمربی تیم فوتبال بارسلونا خواهد بود. باشگاه کاتالانی اعلام کرده که این سرمربی روز جمعه قراردادش را تمدید کرده است. اما روزنامه هواداری این باشگاه مدعی شده دلیل اصلی این اقدام او حمایتی است که بازیکنان در رختکن از او کرده‌اند.

مثل همه تیم‌های بزرگ دنیا، وارد شدن به رختکن بارسلونا و این که بتوانی نزد بازیکنان آن محبوب شوی کار آسانی نیست. مدیریت کردن بازیکنان یک تیم بزرگ یکی از سخت‌ترین وظایف یک مربی است و البته منابع نزدیک به تیم بارسلونا و کادر فنی این تیم معتقد هستند که والورده به بهترین شکل ممکن از پس این کار بر آمده است.

واضح‌ترین مثالش هم لیونل مسی است. ستاره آرژانتینی با سرمربی تیمش رابطه خوبی دارد و قبول کرده که در برخی شرایط خاص کمی استراحت کند. به غیر از مسی اما بسیاری از بازیکنان بزرگ تیم بارها مصاحبه‌هایی داشتند و به طور رسانه‌ای اعلام کردند که دوست دارند والورده کارش را به عنوان سرمربی در تیم ادامه دهد.

مطمئنا یکی از اصلی‌ترین دلایل والورده برای تمدید قرارداد همین حمایت‌ها بوده است و حالا والورده امیدوار است با کمک بازیکنانش در زمین بازی به موفقیت دست پیدا کند تا سران باشگاه را برای تمدید طولانی‌تر قرارداد با خودش متقاعد کند.