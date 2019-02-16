به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این دیدار، مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه اظهار داشت: تیم های ملی ما هم اکنون در اردوی آماده سازی حضور دارند و برای مسابقات پیش رو آماده می شون.د در دیدار با پوتین مسائل کلیدی توسعه کشتی مطرح شد که یکی از آنها ساخت کمپ های آماده سازی از جمله در ولادی قفقاز روسیه بود.

جامبولات تدیف سرمربی تیم کشتی آزاد روسیه نیز در این دیدار با تشریح برنامه های این تیم برای حضور در رقابت های قهرمانی اروپا، جام جهانی، بازی های اروپایی و رقابتهای جهانی گفت: از پوتین سپاسگزاریم که دائما به ما توجه دارد و این دیدار در بالاترین سطح برگزار شد. حضور وی در اردوهای ما باعث انگیزه برای ورزشکاران خواهد بود و راه را برای پیروزی های جدید باز می کند.

عبدالرشید سعداله‌یف قهرمان جهان و المپیک نیز در مورد این دیدار گفت: دیدار با پوتین در بالاترین سطح برگزار شد. وی از ما پرسید برای چه مسابقاتی تمرین می کنید و ما گفتیم برای جام جهانی، رقابت های قهرمانی اروپا و در نهایت المپیک. من به عنوان کاپیتان تیم ملی خوش شانس بودم که با پوتین صحبت کردم. ما به وی توضیح دادیم همراه با تیم کشتی فرنگی در رقابت های جهانی صاحب ۱۰ مدال طلا شدیم. وی هم برای ما آرزوی موفقیت کرد و گفت کار سختی در پیش رو داریم اما او در کنار ماست و ما نیز لذت بردیم که در کنار رئیس جمهور کشورمان بودیم.