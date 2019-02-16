زمان برگزاری مسابقه‌ نمایش‌ رادیویی جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، امین رهبر مدیر بخش مسابقه نمایش رادیویی جشنواره تئاتر فجر از برگزاری این بخش در حد فاصل ۲۸ بهمن تا دوم اسفند خبر داد.
وی ضمن اشاره به این که مسابقه نمایش رادیویی با موضوع تاریخ انقلاب اسلامی و دستاوردهای چهل ساله انقلاب زیر مجموعه بخش «چهل سالگی انقلاب اسلامیِ» سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است، تصریح کرد: در این بخش طی پنج روز، ۱۰ اثر در قالب ۲ اجرای روزانه، ابتدا ساعت ۱۶:۳۰ و سپس ساعت ۱۹ در تماشاخانهی سرو اجرا میشوند.
رهبر ضمن اشاره به اسامی داوران این بخش و نام بردن از مسعود فروتن، ایوب آقاخانی، فریبا متخصص، شکرخدا گودرزی و جواد پیشگر توضیح داد: داوران براساس آثاری که پیشتر در قالب سیدی به دستشان رسید این ۱۰ اثر را از میان ۱۰۳ اثر متقاضی حضور در این بخش انتخاب کردند. در ادامه این آثار نیز، ۵۰ درصد براساس فایل صوتی و ۵۰ درصد براساس اجرای صحنهایشان مورد قضاوت قرار میگیرند و در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شش جایزه در حوزههای بازیگری زن، بازیگری مرد، نویسندگی، کارگردانی و ... و ۲ تندیس به آنها داده خواهد شد.
وی در مورد پخش همزمان این آثار حین اجرا در تماشاخانه سرو، از طریق رادیو نیز گفت: این آثار حین اجرا در تماشاخانه سرو و در مقابل داوران و تماشاگران حاضر در آن جا، از طریق رادیو نیز پخش میشوند. این پخش همزمان شاید با اختلافی یکی، دو دقیقهای همراه باشد ولی به صورت زنده است.
بخش «چهل سالگی انقلاب» سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به مناسبت سالگرد چهل سالگی انقلاب اسلامی در ایران طراحی شده و شامل شش بخش اجرای نمایشهای صحنهای، نمایشهای خیابانی، سمینار علمی تخصصی «بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی»، نمایشگاه اسناد انقلاب، نشستهای تخصصی تاریخ تئاتر شفاهی و نمایشهای رادیویی می شود.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانیمرند برگزار میشود.
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