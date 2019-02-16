راه ۸۰ روستا در هشترود بر اثر بارش شدید برف مسدود شد

بابک فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در هشترود گفت: هم اکنون راهداران تلاشگر شهرستان هشترود در آماده باش کامل هستند و در راه های اصلی و فرعی مشغول انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی هستند.

وی ادامه داد: رانندگان و مسافران و شهروندان با رعایت کردن نکات ایمنی راه در جاده ها تردد کنند.

فرمانی توصیه ای هم به رانندگانی که قصد تردد درجاده های مواصلاتی این شهرستان را دارند کرد وگفت: رانندگان برای تردد در جاده‌ها باید به زنجیر چرخ، سوخت کافی و لباس گرم مجهز بوده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: رانندگان به منظور کاهش خطرات احتمالی در جاده‌ها از تردد غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر علاوه بر داشتن تجهیزات زمستانی قبل از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ و شماره تلفن‌های ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۸۸ و ۰۴۱۵۲۶۲۲۱۲۹ و ۰۴۱۵۲۶۲۶۰۵۵ از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.