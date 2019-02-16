  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

تداوم تلاش راهداران برای بازگشایی راه های روستایی

راه ۸۰ روستا در هشترود بر اثر بارش شدید برف مسدود شد

راه ۸۰ روستا در هشترود بر اثر بارش شدید برف مسدود شد

هشترود- راه ۸۰ روستا در هشترود بر اثر بارش شدید برف مسدود شد و تلاش راهداران برای بازگشایی راه های روستایی همچنان ادامه دارد.

بابک فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در هشترود گفت: هم اکنون راهداران تلاشگر شهرستان هشترود در آماده باش کامل هستند و در راه های اصلی و فرعی مشغول انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی هستند.

وی ادامه داد: رانندگان و مسافران و شهروندان با رعایت کردن نکات ایمنی راه در جاده ها تردد کنند.

فرمانی توصیه ای هم به رانندگانی که قصد تردد درجاده های مواصلاتی این شهرستان را دارند کرد وگفت: رانندگان برای تردد در جاده‌ها باید به زنجیر چرخ، سوخت کافی و لباس گرم مجهز بوده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: رانندگان به منظور کاهش خطرات احتمالی در جاده‌ها از تردد غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر علاوه بر داشتن تجهیزات زمستانی قبل از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ و شماره تلفن‌های ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۸۸ و ۰۴۱۵۲۶۲۲۱۲۹ و ۰۴۱۵۲۶۲۶۰۵۵ از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

کد مطلب 4543516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها