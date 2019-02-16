فیلمبرداری «سلام آقای مدیر» در مسیر پایان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیما فیلم، تصویربرداری بیش از ۷۰ درصد از سکانس های مجموعه تلویزیونی «سلام آقای مدیر» که شهریور ماه سال جاری در تهران کلید خورد به پایان رسیده و تدوین آن به صورت همزمان توسط سعید شاهسواری و پرهام وفایی در حال انجام است.

گروه سازنده این مجموعه در حال حاضر در لوکیشن خانه فهیم در غرب تهران به سر می برند و پیش بینی شده است تا پایان اسفند تصویربرداری و تدوین این مجموعه به پایان برسد تا در سال ۹۸ از شبکه دو سیما روانه آنتن شود.

در این مجموعه که به سفارش سیما فیلم و برای جمعیتِ مخاطب خانواده و نوجوان تولید می شود بازیگرانی چون داریوش فرهنگ، کاظم بلوچی، علی اوسیوند، روزبه حصاری، ایوب آقاخانی، سمند جاهدی، اتابک نادری، ارسلان قاسمی، سوگل طهماسبی، سیما خضرآبادی، مهسا هاشمی، وحید نفر، محسن بهرامی، دانیال نوروش، پوریا ایمانی، پوریا رستمی، محمد مختاری، فریبا جدیکار، نیکی مظفری، سولماز نادری، شیدا یوسفی، بهناز بستان دوست به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان «سلام آقای مدیر» آمده است: شخصیت محوری این سریال فردی به نام امیرعلی صدر است که به مدیریت دبیرستانی گماشته می‌شود که همه آن را تبعیدگاه می‌نامند. او که به علت فوت همسرش در شرایط روحی نامناسبی به سر می‌برد خیلی زود درمی‌یابد که برای جلوگیری از تعطیلی مدرسه نیازمند ایجاد اعتماد، وفاق و همدلی میان دانش آموزان، همکاران و اهالی محل است. کاری که در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسد ولی با تلاش او و مسئولیت پذیری همگانی به باز ماندن درهای مدرسه می‌انجامد.

مجموعه دارای قصه‌ای دنباله‌دار است اما در هر قسمت به طور ویژه داستان زندگی یکی از دانش آموزان نیز تعریف می‌شود.

بخشی از عوامل تولید این سریال عبارتند از نویسنده و کارگردان: علیرضا توانا، تهیه کننده: منوچهر شاهسواری، مدیر تصویربرداری: عارف نامور، مدیر صدابرداری: شهرام متولی باشی، تدوین: سعید شهسواری و پرهام وفایی، برنامه ریز و مدیر تولید: احمد ساکت، طراح گریم: الهام صالحی، طراح صحنه و لباس: سید محسن آهنگرانی، تدارکات: کرم چیلان و رسول سید حاتمی.