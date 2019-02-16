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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

گزارش تمرین سرخپوشان؛

خلیل زاده انفرادی تمرین کرد سیدجلال برگشت

خلیل زاده انفرادی تمرین کرد سیدجلال برگشت

مدافع پرسپولیس در تمرین امروز این تیم بطور انفرادی زیر نظر کادر پزشکی تمرین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تمرین امروز خود را از ساعت ۱۱ در سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید کاظمی آغاز کردند.

* بازیکنان پس از گرم کردن، در حالی که نم نم باران و باد تندی جریان داشت، وارد زمین فوتبال شدند.

* برانکو ایوانکوویچ قبل از حضور بازیکنان در زمین حضور پیدا کرد و روی نصب موانع و آدمک‌ها برای بخش‌های مختلف تمرین نظارت داشت.

* حسین ماهینی، محمد انصاری، آدام همتی و بوژیدار رادوشوویچ نفراتی بودند که در سالن بدنسازی ماندند تا تمرینات خود را زیر نظر مارکو استیلینوویچ دنبال کنند.

* سید جلال حسینی که دیروز با مربی بدنساز تمرین کرده بود، امروز تیم را همراهی کرد. محسن ربیع‌خواه نیز مانند دیروز و با شدت بیشتری در تمرینات گروهی حاضر بود.

* همچنین شجاع خلیل‌زاده با وجود حضور در محل تمرین، به دلیل کسالتی که داشت از تمرین معاف شد و در اتاق پزشکی به وضعیت او رسیدگی شد.

* تمرین در زمین فوتبال با حرکات تکنیکی و کار با توپ آغاز و در همین زمان، علیرضا بیرانوند و ابوالفضل درویش‌وند تمرینات اختصاصی را زیر نظر پانادیچ انجام دادند.

* سانتر از جناحین و ضربه به دروازه از بخش‌های بعدی تمرین سرخپوشان بود.

* محمد انصاری بعد از تمرین در سالن با حضور در زمین به دویدن نرم پرداخت.

* آخرین بخش تمرین امروز، فوتبال در نیمی از زمین بود که با تذکرهای برانکو ایوانکوویچ همراه شد.

کد مطلب 4543601

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