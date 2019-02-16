خلیل زاده انفرادی تمرین کرد سیدجلال برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تمرین امروز خود را از ساعت ۱۱ در سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید کاظمی آغاز کردند.

* بازیکنان پس از گرم کردن، در حالی که نم نم باران و باد تندی جریان داشت، وارد زمین فوتبال شدند.

* برانکو ایوانکوویچ قبل از حضور بازیکنان در زمین حضور پیدا کرد و روی نصب موانع و آدمک‌ها برای بخش‌های مختلف تمرین نظارت داشت.

* حسین ماهینی، محمد انصاری، آدام همتی و بوژیدار رادوشوویچ نفراتی بودند که در سالن بدنسازی ماندند تا تمرینات خود را زیر نظر مارکو استیلینوویچ دنبال کنند.

* سید جلال حسینی که دیروز با مربی بدنساز تمرین کرده بود، امروز تیم را همراهی کرد. محسن ربیع‌خواه نیز مانند دیروز و با شدت بیشتری در تمرینات گروهی حاضر بود.

* همچنین شجاع خلیل‌زاده با وجود حضور در محل تمرین، به دلیل کسالتی که داشت از تمرین معاف شد و در اتاق پزشکی به وضعیت او رسیدگی شد.

* تمرین در زمین فوتبال با حرکات تکنیکی و کار با توپ آغاز و در همین زمان، علیرضا بیرانوند و ابوالفضل درویش‌وند تمرینات اختصاصی را زیر نظر پانادیچ انجام دادند.

* سانتر از جناحین و ضربه به دروازه از بخش‌های بعدی تمرین سرخپوشان بود.

* محمد انصاری بعد از تمرین در سالن با حضور در زمین به دویدن نرم پرداخت.

* آخرین بخش تمرین امروز، فوتبال در نیمی از زمین بود که با تذکرهای برانکو ایوانکوویچ همراه شد.