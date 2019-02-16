۱۵۴ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در استان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران لشکری معاون صمت استان قزوین روز شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سال جاری ۶۳۳ فقره درخواست رونق تولید و ۲۶۸ فقره برای بازسازی ثبت شده که در کارگروه ۳۷۸ فقره مصوب شده و رتبه ششم را کسب کردیم و در بازسازی هم ۱۰۴ فقره مصوب شده است.

لشکری بیان کرد: در بخش صنعت و کشاورزی ۱۵۴ فقره به مبلغ ۱۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده و در بخش انتقال پرداخت رونق در سال جاری تعداد ۱۶۲ فقره با مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون سازمان صمت استان قزوین یادآورشد: در بخش پرداخت مستقیم هم امسال تعداد ۵۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۲ میلیارد تومان صورت گرفته که رتبه هفتم را در کشور کسب کرده ایم.

وی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات بازسازی تعداد ۲۴ فقره با ۶۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

معاون صمت استان قزوین یادآورشد: در بخش صنعت و معدن ۳۱۵ درخواست ثبت شده که ۵۰ مورد رد شد و با ۲۱۲ درخواست موافقت شد و ۹۲ مورد در دست بررسی و ۸۱ مورد با ۱۷۱ میلیارد تومان هم پرداختی صورت گرفته است.

لشکری اظهارداشت: در بخش کشاورزی ۳۱۲ فقره درخواست ثبت شد که ۶۵ مورد رد شد و ۱۶۳ فقره مصوب شد و ۵۹ مورد در دست بررسی است و ۷۳ فقره با ۲۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در بخش گردشگری شش درخواست داشتیم که درکارگروه با سه درخواست موافقت شد و یک فقره به میزان ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت صورت گرفت که در این میان یک مورد هم در دست بررسی و با یک مورد مخالفت شده است.

در ادامه مشکلات چند واحد صنعتی مطرح و برای آن تصمیم گیری شد.

یک شرکت باتری در شهرک صنعتی خرمدشت که هشت سال است راه اندازی شده با ظرفیت اشتغال هر شیفت ۱۰۰ نفر مدت ۴ ماه است به دلیل مشکل مالی تولیداتش متوقف شده که درخواست ۳۸.۵ میلیارد تومان وام ارائه کرد و یک واحد تولید شیشه برای استمهال بدهی ۴ ماهه برای پرداخت بدهی و اتصال مجدد گاز واحد و یک شرکت تولید قطعات خودرو مشکلات مالیاتی و بیمه ای را مطرح کرد.

همچنین مشکلات یک سرمایه گذار بخش خصوصی که در ایجاد نیروگاه مقیاس کوچک اقدام کرده و ۹۰ درصد تولیداتش را به شبکه تزریق می کند اما هزینه گاز مصرفی به خاطر ۱۰ درصد مصرف خصوصی به صورت آزاد محاسبه شده مطرح شد که نماینده شرکت گاز اعلام کرد با توجه به مهلت یاد شده در سال جاری این مجتمع برای تقسیط بدهی تا تعیین تکلیف نحوه پرداخت بدهی در صورت پرداخت بخشی از بدهی معادل ۵۰ میلیون تومان(یک ششم بدهی) می تواند درخواست وصل مجدد گاز را داشته باشد.