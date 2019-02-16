شهرداری های کوچک بدون حمایت دولت قادر به ادامه فعالیت نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزاد پور در جلسه شورای همیاری شهرداری های استان که عصر شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: برای این که بتوانیم مدیریت شهری را درست انجام دهیم و حقوق شهروندان را هم ادا کنیم باید اطلاعات درستی ازواقعیت ها داشته باشیم و با درک شرایط جلو برویم.

وی بیان کرد: امروز شهرداریها وضعیت مالی مناسب ندارند و به سختی حتی حقوق نیروهای خود را پرداخت می کنند و اگر حمایت های دولتی تزریق نشود با مشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد.

بهزادپور یادآورشد: برای بهره وری در کار نیازمند هدایت و آموزش و حمایت هستیم اما با همه مشکلات مجبور هستیم از ردیف قانونی به جاهای دیگر کمک کنیم و با اینکه خیلی مشارکت در مناسبتها داریم تا نیازها تامین شود اما بعدا باید به عنوان تخلف پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشیم.

وی اظهارداشت: دستور استاندار برای پرداخت بدهی پیمانکاران داده شود اما هنوز وضعیت معلوم نیست و ما با مشکلات عدیده ای از جمله یک دست نبودن شوراها، نداشتن استقلال در بخشودگی عوارض روبرو هستیم که گاهی برای کوتاه مدت کاری می کنیم اما سالهای بعد باید برویم جواب دهیم.

بهزادپور اضافه کرد:اتلاف سگ های ولگرد از مشکلات دیگر شهرداری هاست و برای اجرای این دستورالعمل باید شش دستگاه کنارهم باشند و همکاری کنند و در خصوص نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز هم با چالش مواجهیم که نیازمند همکاری دستگاه قضایی هستیم.

وی با اشاره به ابلاغ وزارت کشور برای ممنوعیت حضور در همایش های تخصصی اظهارداشت: این که در مرکز برای شهرها تصمیم بگیرند منطقی نیست و این تمرکز مشکل ساز است.