فعالیت زنان کارآفرین موجب تسریع در توسعه کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین همایش کارآفرینی زنان با عنوان زنان کارآفرین، زندگی و کار با حضور صاحبان کسب و کار، اساتید و محققان، مدیران ارشد ارگانهای دولتی و شرکت های خصوصی، پژوهشگران و مشاوران امور بانوان ادارات روز یکشنبه در سالن دهخدای دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در این همایش گفت: توسعه همیشه طبق روال طبیعی نیست و اگر کشورها از همه منابع بخوبی استفاده نکنند نمی توان بسرعت به پیشرفت دست یافت.

وی بیا کرد: اگر کارآفرینان مشارکت جدی در امور جامعه داشته باشند توسعه شتاب می گیرد و اگر از این ظرفیت غفلت کنیم باید هزینه های دیگری را متحمل شویم.

ربیعی یادآورشد: فعالیت کارآفرینانه موحب رشد اقتصادی و توسعه می شود و خدمات جدید را تولید می کند.

وی بیان کرد: زنان ما در نهاد خود مهارت ها و تفکر شبکه ای دارند و از توانایی ویژه ای برخوردارند که می توانند در برخی مواقع حتی بهتر از مردان عمل کنند.

ربیعی یادآوشد: اگر بخواهیم فرد موفقی باشیم باید تعادلی بین امور خود ایجاد کنیم و زنان بعنوان همسر تعادلی بین کارکردهای مختلف ایجاد کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تصریح کرد: اینکه برخی کارآفرینان با چالش روبرو می شوند ریشه در هنجارهایی است که به جامعه باز می گردد.

وی اظهارداشت: اگر زنان از برخی مهارتها برخوردار باشند می توانند این نقشها را مدیریت کنند و در این میان ضمن مدیریت موثر زمان و استرس، کارها را اولویت بندی کرده و استراتژی مدون داشته باشند تا بر چالشها غلبه کنند.