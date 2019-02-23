سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در همه حوزه ها از جمله صنعت نفت توانسته با اتکا به توان داخلی به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه مهندسی برسد، گفت: ۲۴۰ پروژه در دست داریم که طبق برنامه ریزی ۷۰ پروژه را تا پایان سال آینده تکمیل و بهره برداری می‌کنیم. البته تکمیل این پروژه ها نیاز به منابع مالی دارد. از آنجایی که دولت با محدودیت های مالی مواجه است برخی از پروژه ، به ناچار از برنامه عقب هستند. اما همه تلاش ما این است که چراغ هیچ پروژه‌ای خاموش نشود و با وجود فشاری که به قرارگاه وارد می‌شود حتی از محل فروش دارایی تلاش کردیم این کمبود را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا با بکارگیری ابزارهای مالی مختلف، سرمایه مردمی و نقدینگی موجود را به سمت تولید و عمران هدایت کنیم، افزود: بخشی از پروژه هایی را که تامین مالی می کنیم در راستای کمک به دولت است؛ به طور مثال در مورد پروژه کنارگذرجنوبی تهران که از منطقه آبیک ( قزوین) آغاز می‌شود و در منطقه گرمسار تلاقی دارد و در نتیجه بهره برداری از آن ترافیک جنوبی تهران و همچنین آلودگی هوا کاهش می‌یابد. ۷۰ درصد سرمایه این پروژه را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیءا و ۳۰ درصد باقی مانده را وزارت راه و شهرسازی تامین می کند که سال آینده بهره برداری می شود.

این مقام مسوول ادامه داد: مشابه همین، پروژه جاده ای اراک-خرم آباد و حرم تا حرم از قم به مشهد و مراغه-هشترود را در دست اجرا داریم که تلاش کردیم ۶۰ یا ۷۰ درصد سرمایه را در راستای کمک به دولت تامین کنیم و حتی برای حضور بخش خصوصی ظرفیت سازی کرده ایم و شرکت های داخلی زیادی را به کار گرفته‌ایم. از این دست پروژه ها پیشنهادات زیادی را در حوزه ساخت پالایشگاه، پتروشیمی، انتقال آب، شیرین سازی آب و ... ارائه داده ایم تا بتوانیم با تکیه به اعتبار این قرارگاه، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به حوزه زیرساختی و عمرانی جذب کنیم.

به گفته محمد، در صورت موافقت و ابلاغ دولت، برای ساخت فاز ۲ بندر چابهار آمادگی آغاز کار را داریم. با توسعه این بندر می توانیم ارتباط با افغانستان، پاکستان و آسیای میانه را توسعه دهیم. با بهره برداری کامل از بندر شهید بهشتی ظرفیت این بندر به ۸۰ میلیون تن در سال می رسد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) اظهار داشت: راه آهن چابهار به زاهدان نیز به طول ۷۳۰ کیلومتر در دست ساخت است؛ در صورت تامین مالی، این پروژه تا سال ۱۴۰۰ قابل بهره برداری است. پیشنهاداتی برای اتصال راه آهن زاهدان به شمال شرق کشور نیز در دست مذاکره و رایزنی است که به زودی نتیجه آن مشخص می‌شود.

وی گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان نیز با سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء احداث شده و از شهریور ماه سال آینده فاز به فاز وارد مدار می شود و تا پایان سال آینده به بهره برداری کامل می رسد.نیروگاه سیکل ترکیبی کمک زیادی به صرفه جویی مصرف سوخت می کند و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. البته بهره برداری از آن به پیک مصرف سال ۹۸ نمی رسد اما با بهره برداری از آن، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار صرفه جویی در مصرف سوخت ایجاد می شود.

به گفته وی، پیشرفت پروژه های سدسازی که توسط قرارگاه در دست احداث است، به دلیل کند بودن روند تامین مالی، به کندی پیش می رود و پیش بینی می شود افتتاح در پروژه های سدسازی حداقل در نیمه نخست سال آینده نداشته باشیم.