به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال به پایان رسید و تکلیف ۸ تیم حاضر در مرحله پلی آف مشخص شد. تیم های شهرداری ورامین، پیکان تهران، خاتم اردکان، سایپا تهران، شهرداری گنبد، فولاد سیرجان، پیام مشهد و کاله مازندران ۸ تیم حاضر در مرحله پلی آف هستند و قرار است مرحله نخست پلی آف از اول اسفندماه آغاز شود.

منوچهر پورحسن، سرپرست سازمان لیگ والیبال اخیرا در مصاحبه ای با سایت رسمی فدراسیون والیبال گفت: سه تیم از لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد که تیم های شهرداری ارومیه، عقاب نهاجا و دورنا ارومیه این سه تیم هستند. به این ترتیب لیگ ۱۰ تیمی می شود و با حضور دو تیم از لیگ یک، لیگ ۱۲ تیمی خواهد شد.

پورحسن در حالی از سقوط سه تیم به دسته یک خبر داد که طبق آیین نامه سازمان لیگ در سال ۹۷ دو تیم آخر رقابت‌های لیگ برتر به دسته یک سقوط می کنند!

پس از صحبت‌های سرپرست سازمان لیگ این سوال مطرح می شود که چگونه در حالی که در آیین نامه سازمان لیگ ذکر شده است دو تیم آخر به دسته یک سقوط خواهند کرد اما سرپرست خبر از سقوط سه تیم می دهد؟ پس از پیگیری های خبرنگار مهر برای رسیدن به پاسخ این سئوال بحث های دیگری از سوی بعضی از مسئولان فدراسیون مطرح شد. فدراسیون والیبال گویا برای سال آینده راهکارهایی را مدنظر دارد که از آن جمله می توان به عدم برگزاری مسابقات لیگ اشاره کرد! از آنجایی که تیم ملی والیبال ایران تا آبان ماه سال ۹۸ درگیر مسابقات متعددی است و سال شلوغی در عرصه ملی در پیش است، احتمال دارد مسابقات لیگ اصلا برگزار نشود.

بهنام محمودی پیشکسوت والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این گمانه زنی و عدم برگزاری رقابت‌های لیگ گفت: این بحث ها کاملا غلط است. به اعتقاد من لیگ باید برگزار شود، اگر فدراسیون حرفه ای است قطعا مسابقات لیگ باید برگزار شود. گناه بازیکنان چیست که نباید در لیگ شرکت کنند آنها زندگی خود را از طریق لیگ تامین می کنند. کارشناسان فدراسیون دقت کنند، رقابت‌های لیگ برای خانواده والیبال نیاز مبرم است.

ناصر شهنازی یکی از مربیان لیگ برتری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال عدم برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت: حیات ورزش حرفه ای و مسابقات لیگ به صورت قانونمند است. اگر اجازه دهند مطمئنا سال آینده شاهد لیگ بهتر و قانونمندی خواهیم بود. اصلا نباید به عدم برگزاری مسابقات لیگ حتی فکر کنیم. وجود مسابقات لیگ است که به تیم ملی کمک می کنند و استعدادهای جذب و شناسایی می‌شوند.

حال باید دید تصمیم فدراسیون والیبال و سازمان لیگ در ادامه راه چگونه خواهد بود، آیا در حالی که در آیین نامه سازمان لیگ ذکر شده دو تیم آخر به دسته یک سقوط می کند این بند اصلاح می شود یا خیر و یا اینکه طبق گمانه زنی‌ها فدراسیون به دلیل تراکم رقابت‌های تیم ملی در سال آینده تصمیم به عدم برگزاری مسابقات لیگ می گیرد؟