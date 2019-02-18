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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۴

نماینده ویژه مدیرعامل سایپا اعلام کرد:

فروش فوری محصولات سایپا از فردا/خرید با کدملی و کدپستی

فروش فوری محصولات سایپا از فردا/خرید با کدملی و کدپستی

گروه خودروسازی سایپا برای کنترل قیمت ها در بازار فروش فوری محصولات خود را آغاز می کند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا،  عبدالله بابایی،نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش گفت: برای کنترل قیمت ها در بازار و حمایت از مشتریان واقعی بازار شب عید، فروش فوری محصولات گروه خودروسازی سایپا از روز سه شنبه این هفته آغاز خواهد شد.

به گفته بابایی هر مشتری با کد ملی و کد پستی می تواند یک خودرو خریداری کند.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود را با قیمت اعلامی سازمان حمایت در این طرح فروش فوری خواهد کرد.

کد مطلب 4545411

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