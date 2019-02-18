فروش فوری محصولات سایپا از فردا/خرید با کدملی و کدپستی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، عبدالله بابایی،نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات پس از فروش گفت: برای کنترل قیمت ها در بازار و حمایت از مشتریان واقعی بازار شب عید، فروش فوری محصولات گروه خودروسازی سایپا از روز سه شنبه این هفته آغاز خواهد شد.

به گفته بابایی هر مشتری با کد ملی و کد پستی می تواند یک خودرو خریداری کند.

وی ادامه داد: گروه خودروسازی سایپا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد از ظرفیت تولید خود را با قیمت اعلامی سازمان حمایت در این طرح فروش فوری خواهد کرد.