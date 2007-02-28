عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- مقامهای اطلاعاتی آمریکا با بیان اینکه آمریکا با تهدیدهای رو به افزایش القاعده روبروست، ادعا کردند که ایران در اوایل دهه آینده در مسیر تولید سلاحهای هسته ای قرار خواهد گرفت.
- آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در کنفرانس منطقه ای بغداد که با حضور همسایگان عراق برپا می شود، شرکت خواهد کرد .
- یک مقام ارشد اطلاعاتی آمرشکا شب گذشته گفت :کره شمالی از نظر فنی توانایی ساخت یک موشک دوربرد را دارد که
می تواند به آمریکا آسیب وارد کند.
-"پیتر پیس" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا شب گذشته اعلام کرد که آمریکا قصد حمله نظامی به ایران را ندارد.
-"میخائیل فرادکف" نخست وزیر روسیه روز گذشته اعلام کرد که کشورش تلاش خواهد کرد تا یک منبع انرژی "قابل پیش بینی و با ثبات" برای سرمایه گذاری بزرگتر ژاپن باشد.
- کره جنوبی روز گذشته از کره شمالی خواست تا تلاشها برای همراهی با توافق خلع سلاح هسته ای را سرعت بخشد.
- دموکراتهای کنگره شب گذشته تلاش کردند تا به اجماعی در زمینه بهترین راه برای خروج از عراق دست پیدا کنند .
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