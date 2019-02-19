افزایش ۳ برابری بودجه اشتغال مددجویان بهزیستی

وحید قبادی دانا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه آسیب‌های اجتماعی در سال ۹۸ اظهار کرد: در زمینه بودجه برای کاهش و رفع آسیب‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال آینده بهزیستی، گشایش‌های خوبی رخ داده که امیدواریم پس از تصویب در صحن مجلس، بتوانیم در این خصوص اقدام کنیم.

وی ادامه داد: همچنین در مورد مسکن خانواده‌های دارای دو معلول نیز قرار شده ۱۰ درصد از سود تراکنش‌های بانک مسکن به این امر اختصاص پیدا کند.

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: تخصیص این موضوع می‌تواند در مورد مسکن خانواده‌های دارای دو معلول، اتفاق خوبی باشد و در سال ۹۸ بخش زیادی از مشکل این افراد برطرف می‌شود.

قبادی‌دانا به سه برابر شدن تسهیلات اشتغال مددجویان بهزیستی اشاره کرد و گفت: افزایش سه برابری اعتبار اشتغال مددجویان، از دیگر اتفاقات خوب بودجه ۹۸ بوده به طوری که از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: این اعتبار می‌تواند در مورد تخصیص وام و همچنین ایجاد شغل برای مددجویان کارگشا باشد.

رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان‌ کرد: در کارگروه اشتغال که به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور معاونت اشتغال، مدیرعامل بانک‌های رفاه، توسعه تعاون، صندوق امید، بیمه روستاییان و عشایر تشکیل شده، قرار است اقداماتی در جهت بهتر شدن شرایط اشتغال مددجویان انجام شود.