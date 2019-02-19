ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج مقطع کارشناسی ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.azmoon.net قابل مشاهده است.

پذیرفته‌شدگان تمامی رشته‌ها باید شخصا در روزهای سه شنبه ۳۰ بهمن ماه و چهارشنبه اول اسفند ماه با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت‌نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

پذیرفته‌شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران‌مرکزی، تهران‌جنوب، تهران شمال، پزشکی تهران، الکترونیکی، تهران شرق، بروجرد، سنندج، خوراسگان، نجف‌آباد، تبریز، کرج، قم، پرند، شیراز، مشهد، همدان، اراک و شهرری برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت‌نام باید به سایت اینترنتی واحد محل قبولی مراجعه کنند.

عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام است و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.