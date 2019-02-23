به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با پایان یافتن محرومیت خود از حضور در نقل و انتقالات توانست در نیم فصل رقابت های لیگ برتر با سروش رفیعی، مهدی شیری، مهدی شریفی، مهدی ترابی، ماریو بودیمیر، محمد نادری و سعید کریمی قرارداد ببندد تا کادر فنی این تیم پس از دوران سختی که با کمبود بازیکن روبرو بود بتواند یکی از پرمهره ترین تیم های لیگ برتر را داشته باشد.

همین موضوع سبب شده است تا برانکو ایوانکوویچ از وضعیت فعلی لیست بازیکنان خود به عنوان «نگرانی شیرین» یاد کند. تیمی که در هر پست دو الی سه بازیکن دارد تا کار سرمربی را برای انتخاب یازده بازیکن اصلی سخت کند.

برانکو که در سه بازی گذشته تیمش سیستم چرخشی را برای هافبک های خود انتخاب کرده بود در بازی با نفت مسجدسلیمان هم قصد دارد از سیستم چرخشی برای هافبک های خود استفاده کند.

پرسپولیس در خط میانی خود بازیکنانی نظیر، امید عالیشاه، سروش رفیعی، مهدی ترابی، سیامک نعمتی، بشار رسن، احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا و محسن ربیع خواه را دارد که برانکو مجبور است تنها پنج نفر از بین آنها را انتخاب کند.