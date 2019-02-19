قایق هوشمند پاکسازی رودخانه هم از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قایق های خاص تولیدی شرکت IKEA، کشتی خوب یا Good Ship نام دارند و الهام گرفته از قایق های اسباب بازی SMÅKRYP خود این شرکت هستند. هر یک از این قایق ها می توانند حدود ۲۰ کیلوگرم زباله را در هر بار استفاده از رودخانه ها جمع آوری کرده و جلوی آلودگی آنها را بگیرند.

قایق های یادشده علاوه بر سیستم کنترل از راه دور مجهز به دوربین هایی هستند که مشاهده دقیق محیط اطراف را ممکن می کنند. IKEA دو قایق از این دست را در رودخانه ای در جنوب لندن برای پاکسازی آن از انواع زباله مورد استفاده قرار داده است. این قایق ها برای تسهیل فعالیت مجهز به چنگک های خاص هستند.

آلودگی فزاینده رودخانه های نزدیک به شهرها یکی از مشکلات جدی بر سر پاکسازی محیط زیست است. مقامات محلی در شهر لندن هر سال تنها ۲۹۵ تن زباله را از رودخانه تیمز جمع آوری می کنند و استفاده از ابزار و لوازم رباتیک می تواند چالش های موجود برای چنین کاری را کاهش دهد.