مراسم ترحیم برادر سردار دهقان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم برادر سردار حسین دهقان مشاور فرمانده معظم کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز (سه‌شنبه) با حضور مسئولان کشوری و لشگری در مسجد نور برگزار شد.



در این مراسم، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، کمال خرازی رئیس شورای روابط راهبردی، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، حسین فریدون، محمدباقر قالیباف، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، فرهاد رهبر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام(ره)، محمد فرهادی وزیر سابق علوم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصطفی پور محمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، روح الله حسینیان، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، سردار احمدوحیدی، مرتضی طلایی، حجت الاسلام ناطق نوری، مجیدانصاری، منوچهر متکی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمد حسین صفار هرندی، سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی، حسین شیخ الاسلام، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،مرتضی نبوی،پیروز حناجی،سردار حاجی زاده، محمد نهاوندیان، عباس عراقچی،حسین فدایی، رحمانی فضلی، کاظم جلالی و عباسعلی کدخدایی شرکت کرده بودند.