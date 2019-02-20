۱۱.۵ کیلومتر تونل در جاده های استان ایلام وجود دارد

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبلا هیچ گونه بزرگراهی در استان وجود نداشت اما هم اکنون ۱۵۰ کیلومتر بزگراره در استان وجود دارد و به میزان ۱۰۰ درصد در حوزه بزرگراه افزایش داشته ایم.

وی افزود: میزان راه های اصلی در استان قبل از انقلاب ۱۸۰ کیلومتر بوده اما اکنون ۵۶۰ کیلومتر راه اصلی یعنی سه برابر افزایش داشته است، همچنین راه های روستایی به یک هزار و ۸۰۰ کیلومتر به میزان پنج برابر افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در بحث تونل هایی که در جاده های استان ایلام احداث شده، هم اکنون ۱۱.۵ کیلومتر وجود دارد که ۳۲ برابر افزایش پیدا کرده است.

همتی زاده اظهار داشت: در گذشته تنها راهی که ارتباط بین استان ایلام با استان های همجوار برقرار می کرد محور ایلام- اسلام آباد به سمت کرمانشاه بوده که آن هم صعب العبور بوده و مردم به سختی می توانستند خود را به استان همجوار برسانند.

رئیس پلیس راه ایلام تصریح کرد: راه یکی از عوامل اصلی سازنده ترافیک و از عوامل مستقیم موثر بر ایمنی تردد و پیشگیری از تصادفات رانندگی محسوب می شود.

وی افزود: توسعه زیرساخت های جاده ای و حمل و نقل بستر توسعه و پیشرفت در استان را فراهم می کند، در استان ایلام با بازگشایی مرز بین المللی مهران و توسعه راه های استان، بحث چهارخطه کردن محور ایلام به مهران و همچنین محور ایلام- سرابله- حمیل و محور مهران- دهلران در حال انجام است.

وی افزود: در حوزه پلیس راه و راهنمایی و رانندگی با استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای برخی از خدمات که نیاز به مراجعه حضوری نیست ،سامانه های در نظر گرفته شده مانند سامانه ۱۹۷ و ۱۱۰ و ۱۲۰ از اقدامات بسیار خوب در حوزه پلیس است.