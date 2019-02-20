اجرای برنامه جامع تحول در آموزش بالینی با محوریت بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی با اشاره به لزوم مشارکت فراگیران گفت: علاوه بر فراگیران تحصیلات تکمیلی، همه ارکان و اجزای دانشگاه در دستیابی به اهداف طرح تحول نقش موثری دارند. همه باید در اولویت بندی و تدوین برنامه عملیاتی و مهم تر از همه اجرای آن­ها مشارکت فعال داشته باشند و آن را به عنوان منشور و نقشه راه دانشگاه به رسمیت بشناسند.

وی گفت: موقعیت حوزه آموزش در گروی اجرای به هنگام و جدی طرح تحول است که در این راستا ارتباط مستقیمی بین پیشرفت کشورها و توسعه انسانی با سطح آموزش وجود دارد و منجر به افزایش سرمایه دانشی جوامع می شود. در واقع آموزش پدیده ای پیچیده، دینامیک، مؤثر و متأثر از سایر سیستم ها است.

ضیائی با اشاره به این‌که تغییرات در نظام آموزش به‌کندی ایجاد می‌شود، گفت: زیرساخت‌های فیزیکی در آموزش در کوتاه­ مدت و میان­ مدت قابل ایجاد و توسعه است. اما توسعه بخش نرم که بخش بزرگ‌تر و مهم‌تری است با کندی ولی مانا اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه باید تغییرات نرم‌افزاری و برنامه‌ای از دانشگاه آغاز شود، اظهار داشت: دانشگاه و گروه‌ها اختیارات زیادی دارند که باید آن‌ها را خوب شناسایی کرده و مورد استفاده قرار دهند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اظهار داشت: آموزش باید ۷-۵ سال بعد بتواند اثر خود را در تولید ناخالص ملی نشان دهد و آموزشی که نتواند اثر خود را در جامعه نشان دهد بی‌فایده است. آموزش باید خدمتی تولید کند که منجر به ایجاد فرصت برای کشور در جهت توسعه جامعه شود. همان‌طور که آنچه امروزه در محیط‌های خدمت و علمی خود می‌بینیم حداقل نتیجه آموزش در طی ۱۰ سال گذشته ­ما است.

وی با اشاره به این مطلب که آموزش عالی و نظام سلامت در طرح تحول با یکدیگر ادغام‌شده و از هم تأثیر می‌پذیرند، خواستار برنامه‌ریزی مؤثرتری در این راستا شد.

ضیایی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در این زمینه در سه سطح ملی، ستاد وزارت بهداشت و سطح دانشگاه و دستاوردهای اجرای طرح تحول در پیشبرد اهداف کلان آموزش عالی سلامت توضیحاتی ارائه کرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تبیین برخی پروژه‌های در حال اجرای طرح تحول در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نظیر تمرکز و تمایز کارکرد آکادمیک، برنامه جامع تحول در آموزش بالینی با محوریت بیمار، طراحی مدل/ ارزیابی وضعیت علمی گروه­ های آموزشی بالینی و پایه در راستای تمایز رسالت، استانداردسازی چارچوب گزارش کمیته‌های تخصصی پرداخت.

ضیائی با اشاره به اهمیت نقش فراگیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش از دانشجویانی که متقاضی شرکت در کمیته‌های تخصصی طرح تحول دانشگاه هستند دعوت به همکاری کرد.