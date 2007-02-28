مشترکات شیعه و سنی بیش از اختلافات آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع در این دیدار ضمن بیان اینکه مشترکات بین شعیه و سنی بیش از موارد اختلافی است ، تصریح کرد: سفرا در تمامی کشورها با بیان حقایق و واقعیت ها در کشف و حل توطئه ها و اختلافات نقش مؤثری دارند.

وی با مهم دانستن تاریخ کشور تونس و حوزه های علمیه این کشور که طلیعه آنها الزیتونه هست، گفت: ما تلاش می کنیم روابط فرهنگی و دیگر روابط خود را با کشورهای عربی و منطقه توسعه و تحکیم بخشیم و این را رسالت خود می دانیم .

حاتم الصائم سفیر جدید تونس در تهران نیز در این دیدار با اشاره به تاریخ با شکوه و چندین هزار ساله و تمدن غنی ایران ، ابراز امیدواری کرد در مدت مؤموریت خود روابط مستحکم فرهنگی و تاریخی دو کشور تقویت شده و گام های بلندی که در زمینه توسعه روابط دو جانبه برداشته شده به نتایج عملی برسد.

سفیر تونس در تهران گفت: اشتراکات تمدنی و تاریخی و همکاری های فعلی ، آینده خوب مناسبات دو جانبه را ترسیم می کند.