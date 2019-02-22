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۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

معاون امور عمران بنیاد مسکن کشور:

۲ میلیون مسکن در روستاهای کشور نوسازی و مقاوم سازی شد

۲ میلیون مسکن در روستاهای کشور نوسازی و مقاوم سازی شد

رفسنجان - معاون امور عمران و روستایی بنیادمسکن کشور گفت: از سال ۸۴ تا کنون ۲ میلیون واحد مسکن روستایی در کل کشور نوسازی و مقاوم سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو پنجشنبه شب در جریان بازدید از روستای اودرج رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سال ۸۴ تا کنون دو میلیون واحد روستایی در کشور نوسازی و مقاوم سازی شده و تاکنون یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد به بهره برداری رسیده و خانواده ها در آنها مستقر شده و زندگی می کنند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر متقاصیان روستایی دریافت تسهیلات مقاوم سازی و نوسازی را به بانک ها معرفی می کنیم تا تسهیلات مقاوم سازی در قالب ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ درصد کارمزد دریافت کنند.

وی افزود: بیش از ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که در ۱۸ هزار روستا بهسازی روستایی انجام شده است و بقیه نیز در حال انجام است.

شاملو بیان‌کرد: در کنار ارایه این تسهیلات کمک های بلاعوض برای نماسازی هم اعطا می شود.

معاون امور روستایی بنیاد مسکن و انقلاب کشور ابراز داشت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای انجام قیر در معابر روستاها دراختیار بنیادمسکن و انقلاب استان کرمان قرار دادیم.

شاملو بیان کرد: در بحث قیر رایگان با توجه به عرف قانون برنامه و بودجه سال ۹۷، امسال ۵۰ میلیارد تومان اعتبار به بنیاد مسکن و انقلاب استان کرمان اختصاص دادیم که برای اجرای طرح های هادی و ساماندهی معابر روستایی از آن استفاده شود.

وی افزود: اگر  کمبودی باشد اعلام آمادگی کردیم که سهمیه جدیدی به استان کرمان اعطا شود.

شاملو در ادامه عنوان کرد: رفسنجان بیش از ۱۶۰ روستا دارد که در بیش از ۹۵ درصد آنها طرح های هادی اراده است و در بقیه روستا ها نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: پروژه بازسازی و بهسازی بافت باارزش در دو روستای اودرج و دره جوز رفسنجان   در حال انجام است که فاز اول این پروزه که محور اصلی دو روستا است طی یک و نیم سال آینده به اتمام خواهد رسید و قرار شد یک سوم اعتبارات از محل اعتبارات بنیاد مسکن کشور، یک سوم اعتبارات استانی  و نیز یک سوم اعتبارات از کمک های مردمی برای تکمیل این پروژه اختصاص یابد.

کد مطلب 4549024

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