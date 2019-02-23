سایپا به دنبال راه فرار از حذف/ کار سخت خاتم در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله اول پلی آف لیگ برتر والیبال، فردا یکشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری خواهد شد. تیم‌های شهرداری ورامین، پیکان تهران، کاله مازندارن و پیام مشهد در بازی رفت گام محکمی برداشتند و با شکست حریفان با خیالی آسوده به استقبال بازی برگشت می‌روند.

* تیم شهرداری ورامین که به عنوان تیم صدر نشین راهی مرحله پلی آف شد در گام نخست پلی آف با نتیجه قاطعانه ۳ بر صفر تیم شهرداری گنبد را در خانه شکست داد و فردا برای صعود به مرحله بعد نیاز به پیروزی دوم در خانه گنبد دارد.

* دربی تهرانی دو تیم پیکان و سایپا نیز با صعود پیکانی‌ها به اتمام رسید تا نارنجی پوشان سایپا با تمام ستاره‌هایش برای فرار از حذف زود هنگام از دور مسابقات تمام تلاش خود را در بازی برگشت به نمایش بگذارند.

* دیدار دو تیم پیام مشهد و فولاد سیرجان در حالی به صعود تیم پیام به پایان رسید که محمدرضا دامغانی سرمربی فولاد، مهدی مهدوی، کلیدی ترین بازیکنش را به دلیل مصدومیت از دست داد تا دست او را در بازی برگشت نیز خالی بگذارد.

* اما در پر حاشیه ترین دیدار مرحله رفت نیز خاتم اردکان میزبان کاله مازندران بود که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود کاله به پایان رسید. در این بازی پر حاشیه تماشاگران خاتم دست به اعتراض زدند تا همین باعث ایجاد وقفه در بازی شود. در نهایت تیم کاله که به عنوان تیم ششم جواز حضور در پلی آف را کسب کرده بود موفق شد تیم پر مهره خاتم را که بازیکنانی مانند شهرام محمودی و عادل غلامی را در اختیار دارد در خانه شکست دهد. خاتم اردکان در پایان رقابت های دوره‌ای در جایگاه سوم مسابقات قرار داشت و این تیم فردا برای صعود به مرحله بعد کار سختی در آمل و در خانه کاله خواهد داشت.

تیم های پیکان، شهرداری ورامین، کاله مازندران و پیام مشهد در صورت پیروزی در بازی فردا راهی دور بعد خواهند شد اما در صورت شکست رقابت ها به بازی سوم کشیده خواهد شد که روز چهارشنبه برگزار می شود.



برنامه کامل رقابت‌های دور برگشت مرحله اول پلی آف؛

* شهرداری گنبد ـ شهرداری ورامین

* سایپا تهران ـ پیکان تهران

* کاله مازندران ـ خاتم اردکان

* پیام مشهد ـ فولاد سیرجان