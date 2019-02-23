دکتر منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و وضعیت پذیرش دانشجو در این مراکز گفت: شورای عالی اداری یک مصوبه ای دارد مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی غیر از وزارت علوم و وزارت بهداشت نمی توانند دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی وابسته داشته باشند.

وی افزود: در اجرای آن مصوبه و از سال قبل فعالیت اکثر مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی متوقف شده است.

غلامی یادآور شد: به غیر از چند وزارتخانه مانند وزارت دفاع که دانشجو در دوره های افسری را برای وزارتخانه خود تربیت می کند و صدا و سیما که در قانون مصوب اش دیده شده است که صرفا برای آموزش نیروی متخصص مورد نیاز صدا و سیما می تواند دوره های تحصیلات آموزش عالی داشته باشد.

وی درباره وضعیت دانشگاه وابسته به قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه فعلا دانشگاه اش فعال است اما در حال بحث هستیم که موضع قانونی حفظ و ایجاد این دانشگاه تایید شود تا ادامه پیدا کند. اگر مبنای قانونی حامی ادامه فعالیت اش وجود نداشته باشد آن هم متوقف می شود.

وزیر علوم درباره دانشکده وابسته به وزارت امور خارجه نیز گفت: درباره دانشکده وزارت امور خارجه نیز وزارت علوم به آنها ظرفیت پذیرش دانشجو نداده است و بحث آنها نیز همانند موضوع صدا و سیما است. اگر برای استخدام در وزارت خارجه می خواهند نیروی انسانی تربیت کنند باید مجوز پذیرش دانشجو بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع دستگاه ها باید با وزارت علوم به تعامل و توافق برسند. بحث این است که اگر قرار است مراکز دانشگاهی وابسته به دستگاه های اجرایی دانشجو تربیت کنند و دانشجو را به جامعه منتقل کنند تا آنها به دنبال شغل بگردند، این مسئله دیگر موضوعیت ندارد.

غلامی اظهار داشت: تلاش می شود دانشگاه هایی که کار تخصصی برای دستگاه ها انجام می دهند باقی بمانند و اگر نه واگذار کنند به دانشگاه های دیگر.