  1. استانها
  2. قزوین
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین:

نمایشگاه بهاره در قزوین برپا می شود

نمایشگاه بهاره در قزوین برپا می شود

قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از برگزاری نمایشگاه بهاره از ۱۴ اسفندماه در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ستاد تنظیم بازار استان روز شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار، علی پرزحمت  رئیس سازمان صمت و دبیر کارگروه، مدیران دستگاه های اجرایی استان و رئیس اتاق اصناف در استانداری قزوین برگزار شد.

علی پرزحمت رئیس سازمان صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در این جلسه خلاصه ای از مصوبات و آخرین اقدامات انجام شده در ستاد تنظیم بازار استان و بازرسی های انجام شده ارائه داد.

وی در ادامه گفت: امسال علاوه بر برگزاری نمایشگاه بهاره، فروش فوق العاده را از طریق فروشگاههای زنجیره ای و واحدهای صنفی و تعاونی های مصرف  با محوریت اتاق اصناف و اتحادیه ها و با نظارت سازمان صمت خواهیم داشت.  

رئیس سازمان صمت گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار از برگزاری نمایشگاه بهاره در ایام پایانی سال با هدف تنظیم بازار شب عید در قزوین و شهرستانها در اسفند ماه سالجاری خبر داد.

پرزحمت در پایان گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال طرح ویژه نظارتی به صورت سه شیفته «صبح، ظهر و شب» با حضور بازرسان سازمان و گشت های مشترک با اداره کل تعزیرات حکومتی و... از اول بهمن سالجاری آغاز گردیده و تا  ۱۵ فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، نمایشگاه بهاره امسال در قزوین از تاریخ ۱۴ اسفند ماه آغاز  و مدت ۸ روز ادامه خواهد داشت.

اقلام عرضه شده در نمایشگاه با تخفیف  ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود و به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

کد مطلب 4549747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار