نمایشگاه بهاره در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ستاد تنظیم بازار استان روز شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار، علی پرزحمت رئیس سازمان صمت و دبیر کارگروه، مدیران دستگاه های اجرایی استان و رئیس اتاق اصناف در استانداری قزوین برگزار شد.

علی پرزحمت رئیس سازمان صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در این جلسه خلاصه ای از مصوبات و آخرین اقدامات انجام شده در ستاد تنظیم بازار استان و بازرسی های انجام شده ارائه داد.

وی در ادامه گفت: امسال علاوه بر برگزاری نمایشگاه بهاره، فروش فوق العاده را از طریق فروشگاههای زنجیره ای و واحدهای صنفی و تعاونی های مصرف با محوریت اتاق اصناف و اتحادیه ها و با نظارت سازمان صمت خواهیم داشت.

رئیس سازمان صمت گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار از برگزاری نمایشگاه بهاره در ایام پایانی سال با هدف تنظیم بازار شب عید در قزوین و شهرستانها در اسفند ماه سالجاری خبر داد.

پرزحمت در پایان گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال طرح ویژه نظارتی به صورت سه شیفته «صبح، ظهر و شب» با حضور بازرسان سازمان و گشت های مشترک با اداره کل تعزیرات حکومتی و... از اول بهمن سالجاری آغاز گردیده و تا ۱۵ فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، نمایشگاه بهاره امسال در قزوین از تاریخ ۱۴ اسفند ماه آغاز و مدت ۸ روز ادامه خواهد داشت.

اقلام عرضه شده در نمایشگاه با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود و به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.