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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

تمرینات مشترک کشتی‌گیران ۶ کشور در قزاقستان

تمرینات مشترک کشتی‌گیران ۶ کشور در قزاقستان

آزادکاران منتخب ۶ کشور تمرینات مشترک خود را به میزبانی قزاقستان دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میربیک یوسف اف مربی روس که سومین سال فعالیت خود را در قزاقستان پشت سر می گذارد، بر تمرینات کشتی گیران این کشور نظارت می کند.

در اردوی تیم کشتی آزاد قزاقستان، آزادکاران بلاروسی نظیر سعیداف، شعبان اف و لاچینوف و کشتی گیران کشورهای صربستان، بحرین، ازبکستان، لیتوانی و قرقیزستان تمرینات خود را در اطراف آلماتی دنبال می کنند.

تعدادی از کشتی گیران حاضر در این اردو از جمله نمایندگان کشور بلاروس قصد دارند در رقابتهای جام دانکلوف بلغارستان که روزهای ۹ تا ۱۴ اسفندماه برگزار می شود، شرکت کنند.

کد مطلب 4549756

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