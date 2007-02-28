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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۳۳

استاندار قم:

بودجه جاری دستگاه‌های دولتی باید کاهش یابد

استاندار قم بر ضرورت کاهش بودجه جاری دستگاه‌های دولتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس محتاج امروز در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام این مطلب گفت: سال آینده سال صرفه جویی و انضباط مالی است، بنابراین دستگاه‌های دولتی باید در هزینه‌های خود بویژه هزینه‌های جاری صرفه جویی کنند. وی افزود: ما اصولا با توسعه دستگاه‌های اداری مخالف هستیم و سیاست دولت هم بر کاهش سیستم‌های اداری و واگذاری امور به بخش خصوصی است.

وی همچنین از توزیع 128 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان به تفکیک فصل ـ برنامه خبر داد و تصریح کرد: کلیه دستگاه‌های اداری استان باید تلاش بیشتری در جهت جذب اعتبارت ملی از خود نشان دهند و دستگاه‌هایی که بتوانند سهم استان را در این بخش افزایش دهند مورد تشویق و تجلیل قرار می‌گیرند.

محتاج همچنین از نحوه جذب اعتبارت عمرانی اظهار نارضایتی کرد و تأکید کرد: جذب اعتبارت عمرانی در برخی ادارات هنوز مناسب نیست.

استاندار قم در ادامه سخنان خود از توزیع 341 میلیون تومان اعتبار از محل مازاد درآمد استان خبر داد و گفت: مبلغ 335 میلیون تومان از این اعتبار به شهرداری در جهت اجرای طرح ساماندهی رودخانه پرداخت می‌شود و مابقی آن به تکمیل سالن ورزشی خلجستان قم اختصاص می‌یابد.

وی از افزایش فضای سبز استان در روز درختکاری (15 اسفند) خبر داده و افزود: در هفته درختکاری 430 هکتار فضای سبز توسط شهرداری به مجموعه فضاهای سبز استان افروده می‌شود.

بنابرتصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر گردید دفن اموات در قبرستان‌های داخل شهر بطور مطلق ممنوع و به افرادی که سند قبر در داخل شهر دارند قبر معوض در بهشت معصومه داده شود.

همچنین مصوب شد با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و پایان سال جاری کلیه دستگاه‌های اداری استان حفاری‌های موجود در سطح شهر را متوقف نمایند.

کد مطلب 454987

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