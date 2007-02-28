به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس محتاج امروز در یازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعلام این مطلب گفت: سال آینده سال صرفه جویی و انضباط مالی است، بنابراین دستگاههای دولتی باید در هزینههای خود بویژه هزینههای جاری صرفه جویی کنند. وی افزود: ما اصولا با توسعه دستگاههای اداری مخالف هستیم و سیاست دولت هم بر کاهش سیستمهای اداری و واگذاری امور به بخش خصوصی است.
وی همچنین از توزیع 128 میلیارد تومان اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استان به تفکیک فصل ـ برنامه خبر داد و تصریح کرد: کلیه دستگاههای اداری استان باید تلاش بیشتری در جهت جذب اعتبارت ملی از خود نشان دهند و دستگاههایی که بتوانند سهم استان را در این بخش افزایش دهند مورد تشویق و تجلیل قرار میگیرند.
محتاج همچنین از نحوه جذب اعتبارت عمرانی اظهار نارضایتی کرد و تأکید کرد: جذب اعتبارت عمرانی در برخی ادارات هنوز مناسب نیست.
استاندار قم در ادامه سخنان خود از توزیع 341 میلیون تومان اعتبار از محل مازاد درآمد استان خبر داد و گفت: مبلغ 335 میلیون تومان از این اعتبار به شهرداری در جهت اجرای طرح ساماندهی رودخانه پرداخت میشود و مابقی آن به تکمیل سالن ورزشی خلجستان قم اختصاص مییابد.
وی از افزایش فضای سبز استان در روز درختکاری (15 اسفند) خبر داده و افزود: در هفته درختکاری 430 هکتار فضای سبز توسط شهرداری به مجموعه فضاهای سبز استان افروده میشود.
بنابرتصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر گردید دفن اموات در قبرستانهای داخل شهر بطور مطلق ممنوع و به افرادی که سند قبر در داخل شهر دارند قبر معوض در بهشت معصومه داده شود.
همچنین مصوب شد با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و پایان سال جاری کلیه دستگاههای اداری استان حفاریهای موجود در سطح شهر را متوقف نمایند.
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